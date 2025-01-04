Cemil Tugay'dan eylemdeki taşeron işçilere tehdit: O firmada da çalıştırmam sizi - Son Dakika
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Politika

Cemil Tugay'dan eylemdeki taşeron işçilere tehdit: O firmada da çalıştırmam sizi

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İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin işlettiği tuvaletlerin temizliğini yapan ve geçtiğimiz günlerde iş bırakan taşeron işçiler, Belediye Başkanı Cemil Tugay tarafından tehdit edildi. Makam aracıyla gelip ayaküstü işçilerle konuşan Başkan Tugay, ''Siz bizim işçimiz değilsiniz, burada durmayın. Eğer burada durursanız o firmada da çalıştırmam'' dedi.

04.01.2025 10:45
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İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne (İZBB) ait tuvalet ve bebek bakım merkezlerinin temizliğini ve bakımını yapan taşeron işçiler, sosyal haklarından mahrum bırakılarak çalıştırıldıklarını gerekçe göstererek ihalenin yeniden aynı firmaya verilmesine tepki göstermiş ve iş bırakma kararı almıştı.

"BURADA DURMAYA DEVAM EDERSENİZ..."

Eylemlerine İzmir Sanat binası önünde devam eden işçiler dün CHP'li İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'a taleplerini ilettikleri sırada Tugay'ın tehdidiyle karşılaştılar. İşçilere "Burada durmayın" diyen Tugay, "Burada durmaya devam ederseniz o firmada da sizi çalıştırmayacağım" diyerek işçileri işten çıkartmakla tehdit etti.

Cemil Tugay'dan eylemdeki taşeron işçilere tehdit: O firmada da çalıştırmam sizi

"BU ŞEHİRDE ON BİNLERCE İNSAN İŞSİZ"

İşçilere haklarını almaları için gitmeleri gereken yerin kendi firmaları olduğunu belirten Tugay, "Siz Büyükşehir'in çalışanı değilsiniz, siz bu firmanın çalışanısınız. Bu şehirde on binlerce insan işsiz. Lütfen bunu yapmayın" dedi.

"BUNLARI GİYMEYECEKSİNİZ"

Taşeron işçilerden biri çalışanların üzerlerine giymeleri için verilen üniformada İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin logosu olduğunu belirtmesi üzerine ise Tugay, "Ben konuşacağım, bunları giymeyeceksiniz. Eğer burada durmaya devam ederseniz artık o firmada da çalışamayacaksınız" diyerek alandan uzaklaştı.

Cemil Tugay\'dan eylemdeki taşeron işçilere tehdit: O firmada da çalıştırmam sizi

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Son Dakika Politika Cemil Tugay'dan eylemdeki taşeron işçilere tehdit: O firmada da çalıştırmam sizi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (8)

  • Mehmet Aytekin:
    Ashari ücret zammına sallayanlar alın size laik bunada konuşun 54 23 Yanıtla
  • Hacı Yılan:
    daim büyükler söylerdi chp hak vermez hak alır bakirib cakirmalarina bakmayın 39 11 Yanıtla
  • Serkan Acar:
    Bu arkadaş CHP Büyükşehir belediye başkanı dimi Hiç şaşırmadım 46 3 Yanıtla
  • ferhat eser:
    kayyum istiyorsa izmir gereği yapılır ALLAHIN izniyle 24 13 Yanıtla
  • Mert TÜRKOĞLU:
    işçinin derdini dinleceğine yaptığı muameleye bak sana da ilahi adalet tecelli eder bir gün işçileri hatırlatır sana bu dünya 30 3 Yanıtla
  • Murat Erdoğan:
    Adı üstünde halk partisi bu halkın dostu yok İzmir devam edin 17 10 Yanıtla
  • MERDEM:
    Şaşırdık mı hayır 0 0 Yanıtla
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