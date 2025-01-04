Cemil Tugay\'dan eylemdeki taşeron işçilere tehdit: O firmada da çalıştırmam sizi

Politika

İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne (İZBB) ait tuvalet ve bebek bakım merkezlerinin temizliğini ve bakımını yapan taşeron işçiler, sosyal haklarından mahrum bırakılarak çalıştırıldıklarını gerekçe göstererek ihalenin yeniden aynı firmaya verilmesine tepki göstermiş ve iş bırakma kararı almıştı.

"BURADA DURMAYA DEVAM EDERSENİZ..."

Eylemlerine İzmir Sanat binası önünde devam eden işçiler dün CHP'li İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'a taleplerini ilettikleri sırada Tugay'ın tehdidiyle karşılaştılar. İşçilere "Burada durmayın" diyen Tugay, "Burada durmaya devam ederseniz o firmada da sizi çalıştırmayacağım" diyerek işçileri işten çıkartmakla tehdit etti.

"BU ŞEHİRDE ON BİNLERCE İNSAN İŞSİZ"

İşçilere haklarını almaları için gitmeleri gereken yerin kendi firmaları olduğunu belirten Tugay, "Siz Büyükşehir'in çalışanı değilsiniz, siz bu firmanın çalışanısınız. Bu şehirde on binlerce insan işsiz. Lütfen bunu yapmayın" dedi.

"BUNLARI GİYMEYECEKSİNİZ"

Taşeron işçilerden biri çalışanların üzerlerine giymeleri için verilen üniformada İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin logosu olduğunu belirtmesi üzerine ise Tugay, "Ben konuşacağım, bunları giymeyeceksiniz. Eğer burada durmaya devam ederseniz artık o firmada da çalışamayacaksınız" diyerek alandan uzaklaştı.