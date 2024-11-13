Cemil Tugay, MHP Grubuna 'Öcalan' Sorusunu Yöneltti - Son Dakika
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Politika

Cemil Tugay, MHP Grubuna 'Öcalan' Sorusunu Yöneltti

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İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkanı Cemil Tugay, MHP grubuna 'Abdullah Öcalan'ın Meclis'te konuşmasını doğru buluyor musunuz?' sorusunu yöneltti. MHP Grup Başkanvekili Bahadır Altınkeser, 'Evet, tabii ki doğru buluyoruz. Liderimin sözlerinin sonuna kadar arkasındayım' yanıtını verdi. Bu soru, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin daha önce teröristbaşı Abdullah Öcalan'ı mecliste konuşmaya çağırdığı açıklamasının ardından geldi.

13.11.2024 23:18
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Geçtiğimiz günlerde dikkat çeken bir çıkışa imza atan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin Türkiye Büyük Millet Meclis'indeki (TBMM) grup toplantısında teröristbaşı Abdullah Öcalan'a çağrıda bulunmuştu. Bahçeli, Öcalan'ı mecliste konuşmaya çağırmıştı.

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Bahçeli'nin bu çıkışının yankıları devam ederken, İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi toplantısında dikkat çeken bir diyalog meydana geldi.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, MHP Grup Başkanvekili Bahadır Altınkeser'e, "Abdullah Öcalan'ın Meclis'te konuşmasını doğru buluyor musunuz?" sorusunu yöneltti.

Altınkeser'in Tugay'a yanıtı ise, "Evet, tabii ki doğru buluyoruz. Liderimin sözlerinin sonuna kadar arkasındayım" oldu.

Cemil Tugay, MHP Grubuna \'Öcalan\' Sorusunu Yöneltti

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Son Dakika Politika Cemil Tugay, MHP Grubuna 'Öcalan' Sorusunu Yöneltti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (12)

  • Harun Çelik:
    MHP dem ile neden ortak olmuyor ciddiyim bak 40 11 Yanıtla
  • Mehmet Aydaz:
    Bahçeli koltuğu Öcalan a devretmelidir. 30 10 Yanıtla
  • mustafa sagdic:
    mhp ve akp yandaslari bunu bile alkisladi ya. apo.meclise gelsin sozunu de alkosladi ya. bunlar milliyetci bizde zillet oluyoruz. yemin ederim proje tikir tikir isledi. 23 6 Yanıtla
  • Yaman Auto:
    Hasılı kelam..bu ülkede yakında bir şeyler olacak ama ! Allah sonumuzu hayır etsin. 25 2 Yanıtla
  • mustafa sagdic:
    mhp genel merkezi imrali ya tasinmali. 16 7 Yanıtla
  • Sudem melis:
    harun çelik MHP senle ortak olsun 6 12 Yanıtla
  • mustafa sagdic:
    apo meclise sloganini bir gariban atsa 10 sene yatari vardi icerde. iste bunlarin inandigi din iman vicdan bu kadar. 15 2 Yanıtla
  • Trabzonspor S:
    boş insanlar. boş parti. boş sahte kabadayılar. boş milliyetçiler. ve emir kulları 11 4 Yanıtla
  • Sudem melis:
    Hepiniz Boş Adamsınız Parayı Hâkettiniz mi sanıyorsunuz 9 2 Yanıtla
  • Samet Aldemir:
    o değilde bugüne kadar milliyetçi geçinen hilal bıyıklilardan ses çıkmıyor nedense apoyu meslise başka parti davet etseydi hoplarlardi demekki neymiş dem partiyel CHP ittifak değil MHP ittifakmis bundan sonra MHPlilerin konuşmaya hakkı yok 5 4 Yanıtla
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