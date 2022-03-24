Çernihiv Belediye Başkanı Atroshenko: "Hayatını kaybedenlerin sayısını netleştiremiyoruz" - Son Dakika
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Çernihiv Belediye Başkanı Atroshenko: "Hayatını kaybedenlerin sayısını netleştiremiyoruz"

24.03.2022 17:09
Çernihiv Belediye Başkanı Atroshenko: "Hayatını kaybedenlerin sayısını netleştiremiyoruz"

Ukrayna'nın Belarus sınırındaki Çernihiv şehrinin Belediye Başkanı Vladyslav Atroshenko, "Hayatını kaybedenlerin sayısını netleştiremiyoruz" dedi.

Ukrayna'nın Belarus sınırındaki Çernihiv şehrinin Belediye Başkanı Vladyslav Atroshenko, "Hayatını kaybedenlerin sayısını netleştiremiyoruz" dedi.

Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırıları devam ediyor. Belarus sınırına yakın mesafede bulunan Ukrayna'nın Çernihiv şehrindeki son durum, Belediye Başkanı Vladyslav Atroshenko ve bir milletvekili tarafından görüntülendi. Belediye Başkanı Atroshenko, bir milletvekili ile yanan araçların ve yıkılan binaların arasında arabasıyla dolaşarak şehrin son durumuna ilişkin bilgileri aktardı. Atroshenko, "Bu bölgenin nasıl olduğunu görüyorsunuz. Burada tam isabet almış bir traktör yanıyor. Savaş bölgesinde bulunuyoruz. Buradan ileriye gitmek doğru değil. Orada Rus kontrol merkezi bulunuyor. Bu beyaz evlerin arkasında mezarlık var. Geçici olarak oraya değil başka yerlere insanları gömüyoruz. Hayatını kaybeden bazı insanları morgda tutmak zorunda kalıyoruz. Hayatını kaybedenlerin sayısını netleştiremiyoruz. Gördüğünüz küçük alan tamamen yok edilmiş. Burada gördükleriniz sadece iki hafta içinde oldu" ifadelerini kullandı. - ÇERNİHİV

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Milletvekili, Belarus, Ukrayna, Rusya, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Çernihiv Belediye Başkanı Atroshenko: 'Hayatını kaybedenlerin sayısını netleştiremiyoruz' - Son Dakika


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SON DAKİKA: Çernihiv Belediye Başkanı Atroshenko: "Hayatını kaybedenlerin sayısını netleştiremiyoruz" - Son Dakika
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