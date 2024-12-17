Cevdet Yılmaz\'dan asgari ücret yorumu: Çalışanlarımızın refahını artırmaya devam edeceğiz

Politika

Trump\'ın Başbakan Trudeau ile ilgili sözleri gündem oldu

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) başlayan bütçe maratonu Cumhurbaşkanlığı ve bağlı kuruluşların bütçe görüşmeleri ile devam ediyor. Genel Kurul'da yürütme adına söz alan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, asgari ücrete ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

"ÇALIŞANLARIMIZIN REFAHINI ARTIRMAYA DEVAM EDECEĞİZ"

Müzakerelerin devam ettiğini anımsatan Yılmaz, "Sonucunu hep birlikte göreceğiz. Bu konu kamuyu doğrudan etkilemiyor. Aksine asgari ücret artıkça kamunun primleri artıyor. Küçük işletmelerin yine belli yörelerin üretim gücünü koruma bakımından asgari ücretin dengeli yapıda olması önemli. Verimliliği artırarak reel zeminde kalıcı şekilde çalışanlarımızın refahını artırmaya devam edeceğiz." dedi.