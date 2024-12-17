Cevdet Yılmaz'dan asgari ücret yorumu: Çalışanlarımızın refahını artırmaya devam edeceğiz - Son Dakika
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Politika

Cevdet Yılmaz'dan asgari ücret yorumu: Çalışanlarımızın refahını artırmaya devam edeceğiz

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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, asgari ücrete ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Yılmaz, asgari ücretin kamuyu doğrudan etkilemediğini, aksine artışın kamunun primlerini artırdığını belirtti. Yılmaz ayrıca, küçük işletmelerin ve belirli yörelerin üretim gücünün korunması adına asgari ücretin dengeli bir yapıda olmasının önemine vurgu yaptı.

17.12.2024 23:45  Güncelleme: 08:05
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Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) başlayan bütçe maratonu Cumhurbaşkanlığı ve bağlı kuruluşların bütçe görüşmeleri ile devam ediyor. Genel Kurul'da yürütme adına söz alan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, asgari ücrete ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

"ÇALIŞANLARIMIZIN REFAHINI ARTIRMAYA DEVAM EDECEĞİZ"

Müzakerelerin devam ettiğini anımsatan Yılmaz, "Sonucunu hep birlikte göreceğiz. Bu konu kamuyu doğrudan etkilemiyor. Aksine asgari ücret artıkça kamunun primleri artıyor. Küçük işletmelerin yine belli yörelerin üretim gücünü koruma bakımından asgari ücretin dengeli yapıda olması önemli. Verimliliği artırarak reel zeminde kalıcı şekilde çalışanlarımızın refahını artırmaya devam edeceğiz." dedi.

Cevdet Yılmaz\'dan asgari ücret yorumu: Çalışanlarımızın refahını artırmaya devam edeceğiz

Cumhurbaşkanı Yardımcısı, Asgari Ücret, Politika, Ekonomi, Finans, Son Dakika

Son Dakika Politika Cevdet Yılmaz'dan asgari ücret yorumu: Çalışanlarımızın refahını artırmaya devam edeceğiz - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (24)

  • Mehmet Aydaz:
    NE REFAHMIŞ BEEE GELEN REFAH GİDEN REFAH BU MİLLETİ SALAK YERİNE KOYMAYI BIRAKIN ARTIK,,, GERÇİ BU MİLLET SOĞAN EKMEK YEMEYEN ALIŞIK NEDE OLSA 74 1 Yanıtla
  • Mustafa Tasdemir:
    Var mıydı ki devam ettireceksiniz. Gereksiz çıkıp konuşarak gündemi meşgul etmeyin bari. sizin kendinizden başka kimseyi düşündüğünüz yok 57 1 Yanıtla
  • Nejdet Aydemir:
    Hep aynı senaryo İcrat lazım icrat 50 0 Yanıtla
  • YoH null:
    gülesim geldi:D 47 1 Yanıtla
  • Mustafa Sagdic:
    arttirmis demek ki daha once. ve hala devam edecekmis. vallaha bravo 41 1 Yanıtla
  • ALİÇO null:
    memur hükümeti oldunuz , kamu işçileri perişan oldu asgari ücrete it gibi çalışır olduk. memurunuzu koruduğunuz kadar kamu işçilerine bakın. memur çalışmıyor. 28 5 Yanıtla
  • Çelikk:
    Canı Gönülden İnanıyorum 6 25 Yanıtla
  • Erdemlili:
    refah arttirmakmi? ,biz çalışanlar alim gücümüz bitti tekrar duzelmez ümitsizliğine bürünmüşken refah artıracağız demek komik ötesi birşey. helal olsun, sendikalarla 1 olup bitirdiniz işçiyi alkışlıyorum bravo. 24 0 Yanıtla
  • k K:
    65 yaş üstü bedava ulaşım kalkacak diyorlar. Çok şükür. Allah yaşlılara ve emeklilere “Yürü yaa kulum” dedi gene…:) 22 1 Yanıtla
  • Adem GS:
    boşuna konuşmayın yılbaşına doğru mecbur açıklayacaksınız rakami .. 22 0 Yanıtla
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