Cevdet Yılmaz: Orta Vadeli Program 5 Eylül'de Açıklanacak - Son Dakika
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Politika

Cevdet Yılmaz: Orta Vadeli Program 5 Eylül'de Açıklanacak

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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Orta Vadeli Program'ın 5 Eylül Perşembe günü açıklanacağını duyurdu. Yılmaz, cari açığın güncelleneceğini ve yüzde 2'nin altına düşürüleceğini belirterek, cari açığın Türkiye için engel olmaktan çıkarılacağını vurguladı.

02.09.2024 21:43  Güncelleme: 22:14
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Orta Vadeli Program (OVP) için kritik tarih belli oldu. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, programın 5 Eylül Perşembe günü açıklanacağını duyurdu. Katıldığı televizyon programında ekonomi gündemine ilişkin önemli açıklamalarda bulunan Yılmaz, "Çalışmalar tamamlandı. Orta Vadeli Programı 5 Eylül Perşembe günü açıklayacağız. Cari açığı düşürmekte kararlıyız. Cari acık güncellenecek, yüzde 2'nin altına düşecek. Cari açığı Türkiye için bir engel olmaktan çıkaracağız" ifadelerini kullandı.

ÖNÜMÜZDEKİ DÖNEMDEKİ BAŞLIKLAR NELER OLACAK?

Cevdet Yılmaz konuyla ilgili açıklamasında "Büyümemizi bir taraftan tüketimi daha ılımlı hale getirirken tüketim artmasın demiyoruz yanlış anlaşılmasın, tüketimde sosyal refahla ilgili elbette tüketimde artacak ama aşırı tüketim her şeyin aşırısı gibi aşırı tüketimde belli olumsuzluklar doğuruyor. Fiyat istikrarı açısından, cari denge açısından bir takım olumsuz sonuçları oluyor. Dolayısıyla biz tüketimi daha ılımlı tutarken yatırımın, üretimin, ihracatın büyümede payının arttığı bir strateji ile hareket ediyoruz" ifadelerini kullandı. Yılmaz açıklamasına şöyle devam etti: Sayın Cumhurbaşkanımız da hep altını çizer zaten yatırım, istihdam, üretim ve ihracat işte bu perspektifi güçlü bir şekilde koruyoruz. Büyüme kompozisyonunda büyümenin bileşenlerin de yatırımın, üretiminin, ihracatın payını arttırmaya hedefliyoruz.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'ın açıklamasında öne çıkan başlıklar şöyle oldu:

"1 MİLYONUN ÜZERİNDE İSTİHDAM ARTIŞI BEKLİYORUZ"

İstihdam açısından rakamlara baktığınız zaman olumlu bir durumla karşı karşıya olduğumuzu söyleyebilirim. Az önce anlattığım bütün o bölgesel olumsuzluklara rağmen uyguladığımız fiyat istikrarına dönük sıkılaştırıcı politikalara rağmen istihdamımız artmaya devam ediyor. Bu yıl 1 milyonun üzerinde istihdam artışı bekliyoruz. Bu gerçekten çok çok kıymetli bir rakam. Çünkü istihdam ekonomik ve sosyal bütün bakış açılarının özetlendiği bir göstergedir. İstihdamınızı artıyorsa büyümenizden toplum daha fazla fayda sağlıyor demektir. Çünkü istihdam edilen her kişi hem kendisi için hem ailesi için yeni imkanlara erişiyor demektir. Geleceğe daha güvenli hazırlanıyor demektir. İlan edeceğimiz OVP'de de en önemli unsurlardan biri tabii istihdamımızı korumak ve geliştirmek olacaktır."

"BU SÜREÇ ÇOK KIYMETLİ"

Türkiye son 20 yılda AK Parti ve Cumhur İttifakı döneminde orta-alt, orta gelir grubundan üst-orta gelir grubuna geçti. Yani milli gelirimizdeki artışa baktığınızda onu da ifade etmiş olayım son çeyrek verileri ile birlikte 1.1 trilyon doların üzerine çıkmış olduk. Güncel OVP'de göreceksiniz, kur istikrarının da TL'deki değer kazancının da etkisiyle dolar bazında milli gelirimiz ve kişi başına milli gelirimiz oldukça yüksek seviyelerde ortaya çıktı ve bunu da toplumla paylaşacağız. Perşembe günü tam rakamları bu anlamda toplumumuzda paylaşmış olacağız. Bu süreç gerçekten çok çok kıymetli. Şu anda önümüzde kritik bir eşik var. Üst-orta gelir grubundan yüksek gelir grubuna geçiş. İşte biz bu yaptığımız çalışmalarla bunun zeminini güçlendirmiş oluyoruz.

"NİHAİ AMACIMIZ İNSANIMIZIN REFAHINI ARTTIRMAK"

Risklerimizi azaltıyoruz temellerimizi kuvvetlendiriyoruz. Hem halkımızın refahını arttırma hem de ülkemizin gücünü arttırma anlamında Türkiye'yi geleceğe çok daha emin bir şekilde hazırlıyoruz. Orta Vadeli Programın esas faydası burada. Belki bu süreçte bir takım sıkıntılarda yaşıyor olabiliriz. Elbette bir takım zor meselelerle de uğraşmak durumundayız. Ama inanın bu yaptıklarımız toplumumuza milletimize ülkemize gelecekte çok daha güzel yarınlar hazırlamaya yönelik çalışmalar. Enflasyonun düştüğü istikrarın oluştuğu bir ortamda büyüme de daha istikrarlı bir şekilde istikrarlı bir ortamda sürdürülebilir bir şekilde cereyan edecek. Böylece de halkın refahını arttırmak için daha geniş imkanlara kavuşmuş olacağız. Nihai amacımız da insanımızın refahını arttırmak. Ama kalıcı bir şekilde arttırmak geçici şeylerle değil. Bugün yapıp yarın işte enflasyonun etkisiyle eriyen bir refah artışı değil. Daha kalıcı istikrarlı bir sosyal refah artışı için gayret ediyoruz.Çünkü başından beri bizim anlayışımız insan odaklı bir kalkınma anlayışıdır. Temel amacımız ekonomi dediğiniz sadece rakamlar sadece teknik analizler değil. Bütün bunların sonucunda insanın refahını geleceğini daha iyi koşullarda sürdürmek esas amacımız. Dolayısıyla bu Orta Vadeli Programında bu temel amaçlarımıza hizmet ettiğini rahatlıkla söyleyebilirim.

Cevdet Yılmaz: Orta Vadeli Program 5 Eylül\'de Açıklanacak

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Son Dakika Politika Cevdet Yılmaz: Orta Vadeli Program 5 Eylül'de Açıklanacak - Son Dakika

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    Yorumlar (2)

  • İshak Klein: Koyun güdemeyecek tipler hangi makamlara gelmiş.. boşuna dikkat çekmiyorlar.. liyakatın önemi için 2 2 Yanıtla
  • Akay Kayhan: Allahtan seçimde siz kazandınızda eski iktidarın yaptığı hataları düzelteceksiniz.. 0 0 Yanıtla

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