Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Kurum: "Merkez üssü Erzurum'un Köprüköy ilçesi olan 5,1 büyüklüğündeki depremden etkilenen tüm... - Son Dakika

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Kurum: "Merkez üssü Erzurum'un Köprüköy ilçesi olan 5,1 büyüklüğündeki depremden etkilenen tüm...
19.11.2021 16:07
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Kurum: "Merkez üssü Erzurum'un Köprüköy ilçesi olan 5,1 büyüklüğündeki depremden etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum.
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Kurum: "Merkez üssü Erzurum'un Köprüköy ilçesi olan 5,1 büyüklüğündeki depremden etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. İl Müdürlüğü ekiplerimizi gerekli incelemeleri başlatmaları için bölgeye sevk ettik. Erzurum'umuza ve ülkemize geçmiş olsun." - ANKARA
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