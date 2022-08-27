Bakan Kurum: Kanal İstanbul Projesi'ni tabi ki iptal etmedik - Son Dakika
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Bakan Kurum: Kanal İstanbul Projesi'ni tabi ki iptal etmedik

27.08.2022 12:46
Bakan Kurum: Kanal İstanbul Projesi'ni tabi ki iptal etmedik

ÇEVRE, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Kanal İstanbul Projesi'ni iptal etmediklerini, imar planlarının yürürlükte olduğunu bildirdi.

ÇEVRE, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Kanal İstanbul Projesi'ni iptal etmediklerini, imar planlarının yürürlükte olduğunu bildirdi.

Bakan Kurum, Twitter'daki hesabından yaptığı açıklamada, "Kanal İstanbul Projesi'ni tabi ki iptal etmedik. İmar planları yürürlükte. Gurur projemizi adım adım hayata geçiriyoruz. Yapılan, vatandaşlarımızın talep ve ihtiyaçları neticesinde yeni bir imar uygulama değişikliği" dedi.


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Kaynak: DHA

İklim Değişikliği, Murat Kurum, İstanbul, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika Bakan Kurum: Kanal İstanbul Projesi'ni tabi ki iptal etmedik - Son Dakika

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SON DAKİKA: Bakan Kurum: Kanal İstanbul Projesi'ni tabi ki iptal etmedik - Son Dakika
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