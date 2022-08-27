Bakan Kurum, Twitter 'daki hesabından yaptığı açıklamada, "Kanal İstanbul Projesi'ni tabi ki iptal etmedik. İmar planları yürürlükte. Gurur projemizi adım adım hayata geçiriyoruz. Yapılan, vatandaşlarımızın talep ve ihtiyaçları neticesinde yeni bir imar uygulama değişikliği" dedi.

Kaynak: DHA

İklim Değişikliği, Murat Kurum, İstanbul, Politika, Son Dakika

Son Dakika › Politika › Bakan Kurum: Kanal İstanbul Projesi'ni tabi ki iptal etmedik - Son Dakika

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