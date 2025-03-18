Silivri Cezaevi'nde iki aydır tutuklu bulunan Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, geçtiğimiz günlerde kız kardeşi Prof. Dr. Hilal Özdağ ile görüşmüştü.
Özdağ'ın kardeşi bu ziyarete ait fotoğrafları sosyal medya hesabından paylaşırken ağabeyinin son derece zayıfladığı dikkatlerden kaçmamış bu görüntüler sağlık sorunları yaşadığı iddialarını beraberinde getirmişti.
Konuyla ilgili açıklama yapan Özdağ, 45 gün önce yapılan kan tahlillerinin çok iyi çıktığını ve sağlığının iyi olduğunu belirtti. Özdağ "Silivri Cezaevi'nde açık görüş sırasında kız kardeşim Prof. Dr. Hilal Özdağ Sevgili ile çektirdiğim fotoğrafları gören bazı sevgili yurttaşlarımız ve sevgili Zafer Partililer zayıflamış olmamdan dolayı üzüntülerini ifade etmişler.
Hiç üzülmeyin lütfen, 5-6 kilo fazlam vardı, onları verdim. Sabah güne spor ile başlıyorum. Hava iyi olursa tek kişilik avlumda spor yapıyorum. Kötü havalarda ise odamda. 45 gün önce yaptırdığım kan tahlillerim çok iyi çıkmıştı. Özetle sağlığım iyi. Sizden dileğim sadece dua etmenizdir."
Son Dakika › Politika › Cezaevi fotoğrafı ses getirmişti! Özdağ sağlık durumuna ilişkin konuştu - Son Dakika
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