CHP 38. Olağan Kurultayı'nda 2. gün! Parti Meclisi ve Yüksek Disiplin Kurulu üyelerinin seçimi 9 saat gecikti

Fotoğraf 30 yıl öncesinden! Biri CHP belediye başkanı, diğeri ise genel başkan oldu

CHP'nin 38. Olağan Kurultayı'nın 2. gününde 60 kişilik Parti Meclisi (PM) ile 15 kişilik Yüksek Disiplin Kurulu (YDK) üyelerinin seçimi yapılacak. Ancak aday başvuruları süreleri 3 kez ertelenerek saat 13.00'dan 21.00'a ertelendi. Gecikmenin nedeninin değişim hareketinin önderleri olan İmamoğlu ve Özel arasında anlaşmazlık olduğu ileri sürüldü.

PM VE YDK ÜYELERİ SEÇİLECEK

CHP'nin 38. Olağan Kurultayı, 2. gününde devam ediyor. Dün Kemal Kılıçdaroğlu'na karşı Özgür Özel'in genel başkanlık seçimini kazanmasının ardından bugün de 60 kişilik Parti Meclisi (PM) ile 15 kişilik Yüksek Disiplin Kurulu (YDK) üyelerinin seçimi yapılacak. Genel başkanlık seçimi için oy kullanan 1366 delege, 60 kişiden oluşan PM üyelerinin seçimi için de sandık başına gidecek.

ADAY BAŞVURULARI 3 KEZ UZATILDI

PM üyeliği seçimleri için aday başvuruları saat 13.00'dan, 16.00'a ertelenmesinin ardından 19.00'a ertelendi. Partiden yapılan son açıklamada ise başvuru süresinin 21.00'a kadar uzatıldığı belirtildi. Böylece PM üyeliği için aday başvuruları üç kez uzatılmış oldu.

İMAMOĞLU VE ÖZEL ARASINDA ANLAŞMAZLIK İDDİASI

Seçimin 9 saat ertelenmesinin sebebinin Ekrem İmamoğlu ve Özgür Özel arasında yaşanan anlaşmazlık olduğu iddia edildi.İddiaya göre, İmamoğlu ve Özel, kendi partililerini 60 kişilik PM'ye sokabilmek için "üye bölüşümüne" gitti.

PM NASIL SEÇİLECEK?

60 üyeli PM'nin 52 üyesi çarşaf liste ile 8 üyesi Bilim Yönetim Kurul Platformu kontenjanından seçilecek. CHP PM üyeliği için 400'ün üzerinde ismin aday olması bekleniyor.

Öte yandan Özel'in daha önce partiye yönelik özeleştirilerini tekrarlaması ve partinin sağa kayışını kapsamlı bir şekilde eleştirmesi bekleniyor. Partinin özüne dönmesi çağrısında bulunacak Özel'in, adaylığını açıkladığı gün ilan ettiği tutum belgesi ekseninde bir konuşma yapacağı ifade ediliyor.

ÖZEL'İN LİSTESİNDEKİ İSİMLER

Özel, kendisine destek veren ancak CHP'de "yıpranmış" olarak nitelendirildirdiği isimlere PM listesinde yer vermeyeceğini açıklamıştı. Eski MY üyeleri ve zoom toplantısındaki "değişimciler"den Bülent Tezcan ile Tekin Bingöl ve Seyit Torun da aralarında bulunduğu isimlere PM listesinde yer verilmeyeceği belirtiliyor.

Özgür Özel'in yeni genel başkanlığı, PM'yi etkileyeceği kadar Merkez Yönetim Kurulu'na da yansıyacak. Aynı zamanda yerel seçimlerde belediye başkan adayları da bu seçime göre şekillenecek.

ÖZEL: CHP'YE YAKIŞIR BİR PM LİSTESİ YAPACAĞIZ

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, il başkanları ile bugün saat 9.30'da gerçekleştirdiği toplantının ardından açıklamalarda bulundu. Özel, "Çarşaf liste, bireysel adaylıklar var. Anahtar listenin bir anlamı önemi var ama bir dayatması yok. Örgütümüz il başkanlarımız anahtar listemize, hep birlikte sahip çıkacaklarını ifade ettiler. Bu çok kıymetlidir, ancak bu anahtar listenin kamuoyu tarafından bir blok liste gibi anlaşılmamasını tercih ederiz. Adaylıkların önünü kesmeyen, dayatmayan ve tüm örgütü kapsayan bir anahtar liste ile karşınızda olmayı ümit ediyoruz" dedi.