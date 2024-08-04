CHP, 6-9 Eylül tarihleri arasında olağanüstü kurultay yapacak

Politika

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CHP Parti Meclisi'nde oy birliğiyle alınan karara göre, 6- 9 Eylül tarihleri arasında olağanüstü kurultay yapılacak.

CHP'DEN OLAĞANÜSTÜ KURULTAY KARARI

CHP Parti Meclisi toplantısı, genel merkezde Genel Başkan Özgür Özel'in başkanlığında gerçekleştirildi. Tüzük kurultayı gündemiyle yapılan toplantıdan olağanüstü kurultay kararı çıktı.

YENİ TÜZÜK VE SEÇİM BEYANNAMESİ BELİRLENECEK

Buna göre, toplantıda oy birliğiyle tüzük değişikliği yapılması ve partinin seçim beyannamesi de olacak yeni programının çalışılması için olağanüstü tüzük kurultayı kararı alındı. Kurultayın sembolik açılışı partinin kuruluşu kabul ettiği Sivas Kongresi'nin yıldönümünde, 4 Eylül'de Sivas'ta yapılacak.

KURULTAYIN TARİHİ 6-9 EYLÜL

Bu kapsamda CHP PM, Sivas Kongresi'nin 105'inci yıldönümünde toplanacak, Meclis Grubu ve İl Başkanları da bu toplantıya katılacak. Kurultay ise resmen 6 Eylül'de başlayacak ve 9 Eylül'e kadar çalışmalarına Ankara'da devam edecek.