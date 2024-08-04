CHP, 6-9 Eylül tarihleri arasında olağanüstü kurultay yapacak

CHP Parti Meclisi'nde oy birliğiyle alınan karara göre, 6- 9 Eylül tarihleri arasında olağanüstü kurultay yapılacak.
CHP Parti Meclisi toplantısı, genel merkezde Genel Başkan Özgür Özel'in başkanlığında gerçekleştirildi. Tüzük kurultayı gündemiyle yapılan toplantıdan olağanüstü kurultay kararı çıktı.
Buna göre, toplantıda oy birliğiyle tüzük değişikliği yapılması ve partinin seçim beyannamesi de olacak yeni programının çalışılması için olağanüstü tüzük kurultayı kararı alındı. Kurultayın sembolik açılışı partinin kuruluşu kabul ettiği Sivas Kongresi'nin yıldönümünde, 4 Eylül'de Sivas'ta yapılacak.
Bu kapsamda CHP PM, Sivas Kongresi'nin 105'inci yıldönümünde toplanacak, Meclis Grubu ve İl Başkanları da bu toplantıya katılacak. Kurultay ise resmen 6 Eylül'de başlayacak ve 9 Eylül'e kadar çalışmalarına Ankara'da devam edecek.
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