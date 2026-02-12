CHP Adalar Gençlik Kolları Başkanı tutuklandı

Adalet Bakanı Akın Gürlek'in atanma kararına ilişkin sosyal medya hesabından yapılan yoruma soruşturma başlatıldı.

"Asayişberkemal34_" Instagram hesabından yapılan bir paylaşıma "Seni karış karış oyacağız Gürlek." şeklinde paylaşım yapan CHP Adalar Gençlik Kolları Başkanı Ramazan Yıldız gözaltına alındı.

HEDEF GÖSTERİLDİ

Başsavcılık tarafından yapılan açıklamada Yıldız'ın ifadesi sonrasında "terörle mücadelede görev almış kişilere hedef gösterme" suçundan tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildiği belirtildi.

Yıldız, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.