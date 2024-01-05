CHP aday tanıtım toplantısında dikkat çeken detay! Kılıçdaroğlu, davet gelmesine rağmen katılmadı

CHP, İstanbul'da aday lansman tanıtım toplantısı düzenliyor. Aday tanıtım toplantısına eski genel başkanlar da davet edildi ancak eski genel başkan Kemal Kılıçdaroğlu kabul etmedi. CHP'nin eski genel başkanlarından Hikmet Çetin ise salonda etkinliği takip ediyor.

ÖZGÜR ÖZEL SAHNEYE ÇIKTI

Adaylık lansmanına CHP Genel Başkanı Özgür Özel de katıldı. Açıklamalarda bulunan Özel, "Napolyon'un bana dünyayı verseniz ona başkent yaparım dediği şehirde, Fatih Sultan Mehmet'in çağ açıp çağ kapattığı şehirde, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün bu ülkenin ziyneti dediği şehirde beş yıldır hizmet veren Ekrem İmamoğlu'nun yeniden beş yıl hizmet vermesi için bir aradayız.

Bir ülkenin olabilmesi için o ülkenin ordusunun sınırlarını koruması ve bir sözleşmesi olması lazım. Bir sözleşmemiz var. Hepimizin üzerinde mutabık olduğu bir anayasamız yok ama ilk dört maddesinde mutabık olduğumuz bir anayasamız var. O anayasa, değiştirilene kadar hepimizi bağlıyor. Eğer siz o anayasanın bir maddesini yok sayarsanız başka birinin de başka bir maddeyi yok sayma tartışmasını kabul edersiniz." dedi.

İMAMOĞLU'NUN SEÇİM ŞARKISI ÇALINDI

Salonda büyük bir kalabalık programı takip ederken, törende İmamoğlu'nun seçim şarkısı da çalındı. Toplantının yapıldığı salona "İstanbul'a hizmette tam yol ileri" sloganlarının yazıldığı afişler asıldı. Özel'in ardından İmamoğlu alkışlar eşliğinde kürsüye çıktı.

İMAMOĞLU: 25 YILDA YAPTIKLARINI, 4.5 YILDA YAPTIKLARIMIZLA KIYASLADILAR

İmamoğlu konuşmasında şu ifadeleri kullandı: "Aziz Atatürk'ten aldığımız ilhamla her türlü engele rağmen az zamanda çok ve büyük işler başardık. Bunca engele rağmen başardıklarımız bize güven ve cesaret veriyor. Bu cesaretle bir kez daha İBB aday tanıtım toplantısı için karşınızdayım. Beni oybirliğiyle aday ilan eden partimizin genel başkanı saygıdeğer Özgür Özel'e ve partimizin yetkili karar organında bulunanlara teşekkür ederim.

Sizlerin iradesiyle 2019'da bu şehirde köklü bir değişim başardık. Sizlerin desteğiyle biz başardıkça onlar 25 yılda yaptıklarını bizim 4.5 yılda yaptıklarımızla kıyaslamak zorunda kaldılar. Bu başarı hepimizin. Başarı İstanbul'un başarısıdır. Tüm inancımla söylüyorum ki hep birlikte başarmaya devam edeceğiz."