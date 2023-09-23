CHP Ankara İl Başkanlığı Kongresi'nde, Kılıçdaroğlu'nun talebine rağmen 2 aday yarışacak - Son Dakika

CHP Ankara İl Başkanlığı Kongresi'nde, Kılıçdaroğlu'nun talebine rağmen 2 aday yarışacak

CHP Ankara İl Başkanlığı Kongresi\'nde, Kılıçdaroğlu\'nun talebine rağmen 2 aday yarışacak
Son Güncelleme: 23.09.2023 13:43

CHP Ankara İl Başkanlığı Kongresi başladı. Kongrede CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun talebine rağmen il başkanlığı için iki isim yarışacak. Bu isimlerden birisi Kılıçdaroğlu tarafından desteklenen Ümit Erkol, diğeri ise değişimcilerin yanında duran Sercan Çığgın.

CHP'de tüm gözler önümüzdeki haftalarda yapılacak 38. olağan kurultay öncesi il kongrelerine çevrildi. Bugün Ankara İl Başkanlığı Kongresi ise büyük heyecana sahne olacak. Çünkü CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun tek aday isteğine rağmen Ankara'da bugün iki adaylı yarış olacak. Kılıçdaroğlu ve ekibinin desteklediği Ümit Erkol ve Sercan Çığgın, il başkanlığı için adaylık başvurusu yaptı.

"CHP ZOR GÜNLERİN PARTİSİDİR"

CHP Ankara İl Başkanlığının 38. Olağan Kongresi, Atatürk Spor Salonu'nda başladı. Mevcut İl Başkanı Ali Hikmet Akıllı'nın açış konuşması ile başlayan kongrede, daha sonra Divan Başkanlığı seçimi yapıldı. Divan Başkanlığına oy birliğiyle, CHP Kahramanmaraş Milletvekili Ali Öztunç seçildi. Türkiye'nin ve CHP'nin zor günler geçtiğini savunan Öztunç, "CHP zor günlerin partisidir. Bu devleti kuran partidir. Zor günleri aşmayı her zaman bilmiştir, yine bilecektir." dedi.

2 ADAY YARIŞACAK

Öztunç'un konuşmasının ardından Divan Başkanlığı çalışmalarına başladı. Kongrede seçimlerin "blok liste" yöntemiyle yapılması delegelerin oy birliğiyle kabul edildi. Daha sonra protokol konuşmalarına geçildi. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş konuşmasında adaylara başarılar diledi, belediye çalışmaları hakkında bilgi verdi. Protokol konuşmalarının ardından Divan'a delegeler tarafından yapılan başvuru ile Ümit Erkol ve Sercan Çığgın il başkanlığına aday oldu. 619 delegesi bulunan Ankara İl Başkanlığı Kongresinde öğleden sonra seçimlere geçilecek.

KILIÇDAROĞLU'NUN İSTEĞİNE RAĞMEN 2 ADAY YARIŞACAK

Erkol'un CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve ekibi tarafından desteklendiği biliniyor. Ancak Kılıçdaroğlu'nun tek adaylı kongreyi işaret etmesine rağmen Çığgın da il başkanlığı için yarışacak. Çığgın, CHP'deki değişim hareketine katılan isimler tarafından da destekleniyor.

Kongreye, parti yöneticilerinin yanı sıra Genel Başkan aday adayı Örsan Öymen, Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen, Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar ile çok sayıda milletvekili katıldı.

Kemal Kılıçdaroğlu, Ankara, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika CHP Ankara İl Başkanlığı Kongresi'nde, Kılıçdaroğlu'nun talebine rağmen 2 aday yarışacak - Son Dakika


Son Dakika
14:06 Belçikalılar, Beşiktaş maçında yaşananların şokunu atlatamıyor: Sinir bozucu
13:50 Ünlü şarkıcı Deniz Seki'nin annesi Güler Seki vefat etti
13:36 CHP Ankara İl Başkanlığı Kongresi'nde, Kılıçdaroğlu'nun talebine rağmen 2 aday yarışacak
12:48 Sakatlıktan dönen Arda Güler bıraktığı yerden devam ediyor! Formayı almak için geri sayıma geçti
12:43 CHP'li Sevigen'den bomba iddia: Akşener'in 'İstanbul adayımıza çok şaşıracaksınız' dediği isim Muharrem İnce
12:30 Evlilikte kriz mi var? Selim Selimoğlu, eşi Bengü'yü takipten çıkardı
11:59 Işın Karaca'dan şarkısını beğenmediği için kendisine gönderme yapan Demet Akalın'a cevap: Hiçbir şeye güvenme
11:58 Fenerbahçe'nin zaferi Avrupa'yı salladı! Danimarkalılar yenilgiyi sadece 2 kelimeyle özetledi
11:53 Florida'da ağzından bir kanaldan çıkardığı cansız insan bedeni ile yakalandı
11:52 Dubai'de iPhone 15 serisi için izdiham çıktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.09.2023 14:21:24. #1.12#
SON DAKİKA: CHP Ankara İl Başkanlığı Kongresi'nde, Kılıçdaroğlu'nun talebine rağmen 2 aday yarışacak - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement