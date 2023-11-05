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CHP'de 2. turda genel başkanlık yarışını kim kazanır? Özgür Özel'e 2 oy yetiyor - Son Dakika

CHP'de 2. turda genel başkanlık yarışını kim kazanır? Özgür Özel'e 2 oy yetiyor

Son Güncelleme: 05.11.2023 00:13

CHP'nin 38. Olağan Kurultayı'nda gerçekleşen genel başkanlık yarışında Özgür Özel 682, Kemal Kılıçdaroğlu 664 oy aldı ve seçim 2. tura kaldı. 20 oy boş veya yetersiz çıktı. Seçimi kazanmak için adaylardan birinin 684 oyu alması gerekiyor. Bu durumda Özgür Özel'e 2 oy yetiyor.

CHP'nin genel başkanlık seçimi salt çoğunluk sağlanamadığı için ikinci tura kaldı. İlk turda Özgür Özel 682, Kemal Kılıçdaroğlu 664 oy aldı. Adaylardan birinin seçimi kazanması için 684 oyu alması gerekiyor.

ÖZGÜR ÖZEL 682, KILIÇDAROĞLU 664 OY ALDI

CHP'nin 38. Olağan Kurultayı'nda genel başkanlık için oy sayımı tamamlandı. 1366 delegesi bulunan CHP'de oy sayımı sonucu Özgür Özel 682 oy, Kemal Kılıçdaroğlu 664 oy aldı.

2. TURA KALDI

Salt çoğunluk sağlanamadığı için ikinci tur seçimleri yapılacak. İkinci tur seçimlerinde de salt çoğunluk sağlanamaması durumunda seçimlerde en fazla oyu alanın kazanacağı 3. tur yapılacak. İkinci tur oylama 01.00'da başlayacak.

İLK TURDA 20 OY BOŞ VEYA YETERSİZ ÇIKTI

Bir adayın genel başkan seçilmesi için 1366 delegenin salt çoğunluğu olan 684 delegenin oyunu alması gerekiyor. Bu sonuca göre Özel ilk turu 2 oyla kaybetmiş oldu. İlk turda 20 oy boş veya yetersiz çıktı.

ÖZEL'E 2 OY YETİYOR

Bu durumda Özgür Özel 2 oy daha alırsa yeni genel başkan olacak.

Kemal Kılıçdaroğlu, Özgür Özel, Yaşam, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika CHP'de 2. turda genel başkanlık yarışını kim kazanır? Özgür Özel'e 2 oy yetiyor - Son Dakika


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SON DAKİKA: CHP'de 2. turda genel başkanlık yarışını kim kazanır? Özgür Özel'e 2 oy yetiyor - Son Dakika
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