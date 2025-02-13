CHP'de Cumhurbaşkanı Adayı Belirleme Sürecinde Kriz İddiaları

Politika

CHP cumhurbaşkanı adayını belirlemek için 23 Mart'ta ön seçime gidecek. Ön seçime girmeyeceği açıklanan Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın kulislere yansıyan "Anketler böyle çıkmaya devam ederse aday olacağımı bilin" sözleri kulisleri salladı. DEVA Partisi'ne gerçekleştirdiği ziyaretin ardından Ali Babacan ile ortak basın toplantısı düzenleyen Özgür Özel, burada gazetecilerin adaylık sürecine ilişkin sorularını yanıtladı.

Ali Babacan'ı DEVA Partisi'nin 2. Kongresi'nde yeniden genel başkan seçilmesi sebebiyle tebrik eden Özel, "CHP'nin kendi iç dinamikleri içerisinde yürüttüğü erken seçime hazırlık süreci; sandık görevlerinin tespitinden bir iktidar programına evrilmesini ümit ettiğimiz program çalışmamıza ve cumhurbaşkanı adayı belirleme sürecine yönelik olarak CHP'nin kendi içinde sürdürdüğü çalışmalara ilişkin de bilgi verme imkanı buldum" diye konuştu.

"İKİ ADAYLA SEÇİME GİTME İHTİMALİNİZ VAR MI?"

Özgür Özel'e de bu konu soruldu. Özel, gazetecinin "Yavaş'ın, 'Anketler böyle çıkmaya devam ederse aday olacağımı bilin' ifadeleri basına yansıdı. Herhangi bir yalanlama da gelmedi. Böyle bir senaryoda İmamoğlu'nun da ön seçimden çıktığını varsayarsak iki adayla bir seçime gidilme durumu var mı? Mansur Bey nasıl bu şekilde aday olacak? CHP'deki üyeliği devam edecek mi ya da 100.000 imza ile bağımsız mı? Bu tabloda senaryonuz nasıl?" sorusuna şu cevabı verdi:

"YAVAŞ'IN BAHSEDİLEN SÖZLERİNİ TOPLANTIDAN SONRA DUYDUM"

"Bizim öyle bir senaryomuz yok. Benim iki belediye başkanım da 'Partim bir görev verirse oradayım ve partimin verdiği kararlara saygılıyım' dedikten sonra ben bu gereksiz tartışmalara cevap vermeyi doğru bulmam. Biraz önce okuduğunuz ifadeleri, Mansur Yavaş başkanımızın ağzından okuduğunuz ifadeleri ben de duydum ama pazar akşamı değil. Pazartesi sabahı ve salı sabahı bir Ankara temsilcisinin canlı yayındaki ifadelerinden duydum. Bunlar pazar akşamı duyduğumuz ifadeler olmadığı için, gazeteciler siyaseti yorumlar ama siyasetçilerin gazetecileri yorumlama gibi bir yükümlülüğü yok."

"İKİ BAŞKAN DA SORUMLULUĞA HAZIR"

Özel şöyle devam etti: "Pazar akşamı ilişkin benim söyleyebileceğim şudur: Sayın Mansur Yavaş da Sayın Ekrem İmamoğlu da bu derin sorunlar ve bu kriz içinde olan ülkenin, bu krizden çıkışının tek çaresinin erken seçim olduğunu ve bu erken seçimin sağlanabilmesi için Cumhuriyet Halk Partisi'nin yetkili kurullarının verdiği kararlara ve en nihayetinde tüm üyelerinin vereceği kararlara saygılı oldukları, partinin başarısı için çaba gösterecekleri ve temel hedefin Cumhuriyet Halk Partisi'ni iktidar yapmak olduğu, bunun için fedakarlıksa fedakarlık, sorumluluksa sorumluluk makamlarına hazır olduklarını hep birlikte konuştuk ve o toplantıdan dışarıya yansıyan o perde arkaları değil, hepimizin Türkiye'ye umut olduğu söylenen o fotoğraf karesi toplantının özetidir.

O fotoğraf karesini yayınlandıktan dakikalar içinde hem Ekrem Başkan hem Mansur Başkan paylaşmıştır. Yine bu tartışmalar üzerine grup konuşmasında benim ağzımdan yapılan, pazar akşamına ilişkin "Üç ana noktada görüş birliği içindeyiz." ifadelerinden sonra Sayın Mansur Yavaş dönüp "Biz biriz ve birlikteyiz." diye bir paylaşım yapmıştır.

O yüzden hani "yalanlama gelmedi" ifadesi, bizim işimiz gerçek olmayanları doğrulama ya da birilerini yalanlama değil, ortaya koyduğumuz somut gerçeklik üzerinden aynı görüşleri defalarca söylüyoruz ama bambaşka değerlendirmeler yapmak isteyen arkadaşlar var.

Ortaya koyduğumuz somut gerçeklik üzerinden aynı görüşleri defalarca söylüyoruz ama bambaşka değerlendirmeler yapmak isteyen arkadaşlar var. Ne için gerek duyuyorlar, gerçekten bilmiyorum ama doğrusu bizlerin ağzından dökülen kelimelerdir. O değerlendirmeleri Mansur Bey'den değil, ilgili gazeteci arkadaştan duydum ben"