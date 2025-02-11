CHP'de cumhurbaşkanı adayını belirleyecek ön seçim 23 Mart'ta yapılacak - Son Dakika
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Politika

CHP'de cumhurbaşkanı adayını belirleyecek ön seçim 23 Mart'ta yapılacak

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Cumhuriyet Halk Partisi'nde cumhurbaşkanı adayını belirlemek için yapılacak ön seçimin tarihi belli netleşti. CHP üyeleri, partinin cumhurbaşkanı adayını belirlemek için 23 Mart Pazar günü sandık başına gidecek.

11.02.2025 13:34
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CHP Parti Meclisi, partinin cumhurbaşkanı adayının ön seçimle belirlenmesini kararlaştırırken, takvim ve yöntem konusunda da Merkez Yönetim Kurulu'na (MYK) yetki vermişti.

YAVAŞ ÖN SEÇİME KATILMAYACAK

Aday belirleme yönteminin "ön seçim" olarak tekleştirilmesi ve adayın erken belirlenmesine karşı çıkan Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, ön seçime girmeyecek.

23 MART TARİHİ BELİRLENDİ

CHP'de cumhurbaşkanı adayının belirlenmesine yönelik süreç devam ediyor. CHP üyeleri, 23 Mart Pazar günü partinin cumhurbaşkanı adayını belirlemek için sandık başına gidecek.

ANKARA'DA 3'LÜ ZİRVE

Özel, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve ABB Başkanı Mansur Yavaş, 'Cumhurbaşkanı adayı' gündemini değerlendirmek üzere dün bir araya gelmişti. Özel, yaklaşık 3 saat süren buluşmadan bir fotoğraf paylaşarak, sosyal medya hesabından, "Birlikteyiz. Hep birlikte olacağız. Hep beraber kazanacağız. Türkiye kazanacak" notunu düşmüştü.

Edinilen bilgilere göre, ön seçime katılıp katılmayacağı merak konusu olan Yavaş, toplantında kararını bizzat birinci ağızdan Özel ve İmamoğlu'na iletti. "Ön seçime karşı olmadığını ancak kendisinin de bu ön seçime katılmayacağını" bildirdi.

Daha önce yaptığı açıklamaları yineleyen Yavaş, ön seçimin tek başına bir kriter olmaması gerektiğini, alternatif seçeneklerin de masada olması gerektiğini vurguladı. Yavaş, "Hepsi bizim partililerimiz bizim üyelerimiz, verecekleri karara saygımız elbette vardır ancak ben gündemin bu olduğunu düşünmüyorum" demişti.

CHP\'de cumhurbaşkanı adayını belirleyecek ön seçim 23 Mart\'ta yapılacak

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Son Dakika Politika CHP'de cumhurbaşkanı adayını belirleyecek ön seçim 23 Mart'ta yapılacak - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (12)

  • Johny Guitar:
    ya iyimisiniz ne seçimi seçime daha 3 yıl var 57 8 Yanıtla
  • soner genç:
    antrenman yapıyorlar boş işler 50 9 Yanıtla
  • Celâl YILDIRIM:
    Allâh aşkına CHP nin düştüğü duruma bakın ekrem bu Parti'yi oyuncak dükkanına çevirdi yazık çok yazık olan sen istanbul da ne yaptın ki Türkiye'ye ne yapacaksın bu ekrem galibaa erken doğmüş 6 aylık..? 42 13 Yanıtla
  • Cocukluk askimsin:
    Ali Şen başkan şikebahce şampiyon 13 25 Yanıtla
  • Kenan Dayan:
    REİS SİZİDE DUMAN EDER RAHAT OLUN BENCE.. HENÜZ ÖNÜNÜZDE EKMEK VARKEN YİYİN ") 16 8 Yanıtla
  • Serkan Güngör:
    iktidar olmamak icin ellerinden ne geliyorsa yapiyorlar.. sonra donuyorlar ee niye olmadik yine iktidar diyorlar.. hep bi cok baslilik hep bi ona karsi digeri buna karsi berisi.. halk parcalanmislik goruyor ve ileride iktidar vs olurlarsa kaos ortamini hissediyor hakli ya da haksiz ve bu yuzden de oyunu esirgiyor.. secime bilmem kac yil var medyaya kaos sevicilere, iktidara hem hamle hem diledikleri olayi isleme firsati veriyorlar.. Yavas her kesimden oy alir bu kadar net bir sey.. yavas var diye oy vermeyecek kesim zaten akpye asla vermeyecek kesimdir. 17 0 Yanıtla
  • Kenan Dayan:
    HEP KENDİ DERDİNDE KOLTUK SEVDASİNDA.....!! MİLLETİN DERDİNE NE ZAMAN DUSECEK BU MÜPTEZELLER 15 1 Yanıtla
  • Cenk null:
    mansurun olmadığı ön seçimi ne diye yapıyorsunuz arkadaşlar amaç nedir seçmeni küstürmek mi istiyorsunuz seçime yıllar varken adam gibi iş yapın 13 0 Yanıtla
  • recep balcı:
    sonucu çok merak ediyorum ?????? 2 0 Yanıtla
  • ismail Sevinc:
    siz daha iktidar bile olamamış bi partisiniz cumhurbaşkanlığı sizin neyinize daha iki cümleyi bir araya getiremiyorsunuz normal bi vatandaşı koyun CHP nin başına sizden daha fazla oy alır çok boşsunuz 2 0 Yanıtla
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