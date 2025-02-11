CHP\'de cumhurbaşkanı adayını belirleyecek ön seçim 23 Mart\'ta yapılacak

Politika

CHP Parti Meclisi, partinin cumhurbaşkanı adayının ön seçimle belirlenmesini kararlaştırırken, takvim ve yöntem konusunda da Merkez Yönetim Kurulu'na (MYK) yetki vermişti.

YAVAŞ ÖN SEÇİME KATILMAYACAK

Aday belirleme yönteminin "ön seçim" olarak tekleştirilmesi ve adayın erken belirlenmesine karşı çıkan Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, ön seçime girmeyecek.

23 MART TARİHİ BELİRLENDİ

CHP'de cumhurbaşkanı adayının belirlenmesine yönelik süreç devam ediyor. CHP üyeleri, 23 Mart Pazar günü partinin cumhurbaşkanı adayını belirlemek için sandık başına gidecek.

ANKARA'DA 3'LÜ ZİRVE

Özel, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve ABB Başkanı Mansur Yavaş, 'Cumhurbaşkanı adayı' gündemini değerlendirmek üzere dün bir araya gelmişti. Özel, yaklaşık 3 saat süren buluşmadan bir fotoğraf paylaşarak, sosyal medya hesabından, "Birlikteyiz. Hep birlikte olacağız. Hep beraber kazanacağız. Türkiye kazanacak" notunu düşmüştü.

Edinilen bilgilere göre, ön seçime katılıp katılmayacağı merak konusu olan Yavaş, toplantında kararını bizzat birinci ağızdan Özel ve İmamoğlu'na iletti. "Ön seçime karşı olmadığını ancak kendisinin de bu ön seçime katılmayacağını" bildirdi.

Daha önce yaptığı açıklamaları yineleyen Yavaş, ön seçimin tek başına bir kriter olmaması gerektiğini, alternatif seçeneklerin de masada olması gerektiğini vurguladı. Yavaş, "Hepsi bizim partililerimiz bizim üyelerimiz, verecekleri karara saygımız elbette vardır ancak ben gündemin bu olduğunu düşünmüyorum" demişti.