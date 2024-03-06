CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in de katıldığı Afyonkarahisar Seçim Koordinasyon Merkezi açılışında öncesinde konuşan, Afyonkarahisar Belediye Başkan Adayı Burcu Köksal, "Seçildiğimde Afyonkarahisar Belediyesi'nin kapıları DEM Parti hariç her siyasi partiye açık olacak" ifadesini kullandı.
Burcu Köksal'ın sözlerini Uşak'ta düzenlediği mitingde düzelten CHP lideri Özgür Özel, "Afyon'da bir sürçü lisan oldu. Başkanım siz düzeltir misiniz dedi. Afyon Belediyesi'nin de Uşak Belediyesi'nin de kapıları, tüm siyasi partilere aralıksız olarak açıktır'' diye konuştu.
TV100 canlı yayınında, Köksal ile telefon görüşmesi yaptığını belirten Barış Yarkadaş, "Burcu Köksal sözlerinin arkasında olduğunu söyleyip, 'Dil sürçmesi değil' dedi" şeklinde konuştu.
Yarkadaş sözlerinin devamında şunları söyledi: "Özel'le bir görüşmeniz oldu mu dedim 'Ben Sayın Genel Başkanımla bir polemiğe girmek ya da Sayın Genel Başkanımızı zor durumda bırakacak ya da onunla kamuoyu önünde tartışma yapıyormuş görüntüsüne girmek istemiyorum' dedi. CHP'nin değişimci Afyonkarahisar İl Başkanı Faruk Duha Erhan 'Burcu Hanım düşüncelerini ifade etmiştir. Burcu Hanım zaten ilk günden DEM Parti hariç tüm partililere kapısının açık olduğunu söylüyor. Bu söylem bizim açımızdan bir sorun teşkil etmiyor' dedi."
Son Dakika › Politika › CHP'de 'DEM'e kapılar kapalı' krizi: Burcu Köksal'dan Özgür Özel'e 'dilim sürçmedi' resti - Son Dakika
Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Isparta'nın Yalvaç ilçesinde partisinin adayını tanıtarak, destek istedi. Davutoğlu, ilçede esnafı ziyaret ederek, vatandaşların taleplerini dinledi. Çınaraltı Meydanı'nda vatandaşlara hitap eden Davutoğlu, Yalvaç Belediye Başkanlığı için Ali Osman Metin'i aday gösterdiklerini belirtti. Metin için destek isteyen Davutoğlu, 'Çok az konuşur ama konuştuğunda bir kez bile yanlış söz, kem söz duymadım, Ali Osman bütün toplantılarımıza katıldı. Köklü bir aile. Ali Osman Bey, ilk andan itibaren yanlışları söylediğimizde yanımızdaydı. Şimdi de yanımızda. Biliyorum yarın da yanımızda olacaktır.' diye konuştu. Davutoğlu'na ziyarette Yalvaç Belediye Başkan adayı Metin de eşlik etti.
AK Parti Dış İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Zafer Sırakaya, Tokat Belediye Başkanı ve adayı Eyüp Eroğlu'nun 101 proje tanıtım toplantısında yaptığı konuşmada, büyüklerin imanı ve samimiyeti sayesinde Türkiye'nin ve dünyadaki masumların hamisi olmaya gayret gösterdiklerini belirtti. Sırakaya, AK Parti'nin vatandaş odaklı ve millet odaklı yaklaşımından asla taviz vermeyeceklerini vurguladı ve Tokat'ta gerçekleşecek olan yerel seçimlere değindi. Programa, AK Parti Tokat milletvekilleri ve çok sayıda vatandaş da katıldı.
ABD'nin New York kentinde metro hatlarında artan suç olaylarına karşı önlem almak amacıyla New York Valisi Kathy Hochul, metro sisteminin en yoğun istasyonlarında yolcuların çantalarının kontrol edilmesine yardımcı olmak üzere 750 Ulusal Muhafızın görevlendirileceğini duyurdu. Ayrıca, New York Eyalet Polisi ve Metropolitan Ulaşım Otoritesi Polisi'nden 250 memur da bu görevde yer alacak.
Bulgaristan'ın Edirne Başkonsolosluğu tarafından düzenlenen resepsiyona, Dışişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Kemal Bozay, Edirne Valisi Yunus Sezer, İYİ Parti Edirne Milletvekili Mehmet Akalın ve diğer protokol mensupları katıldı. Resepsiyonda iki ülkenin milli marşları okundu ve Bulgaristan'ın Edirne Başkonsolosu Borislav Dimitrov dostane ilişkilerin geliştiğine vurgu yaptı.
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