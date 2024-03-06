CHP'de "DEM'e kapılar kapalı" krizi: Burcu Köksal'dan Özgür Özel'e 'dilim sürçmedi' resti - Son Dakika
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Politika

CHP'de "DEM'e kapılar kapalı" krizi: Burcu Köksal'dan Özgür Özel'e 'dilim sürçmedi' resti

CHP Afyonkarahisar Belediye Başkan Adayı Burcu Köksal, düzenlediği mitingde, "Seçildiğimde Afyonkarahisar Belediyesi'nin kapıları DEM Parti hariç her siyasi partiye açık olacak" dedi. CHP Genel Başkanı Özgür Özel, "Afyon'da bir sürçülisan oldu. Kapılar tüm siyasi partilere aralıksız olarak açıktır" diyerek Köksal'ı düzeltti. Köksal yaşananlardan sonra yaptığı açıklamada ise sözlerinin arkasında olduğunu belirtip "Dil sürçmesi değil" diyerek krizi derinleştirdi.

06.03.2024 22:14  Güncelleme: 22:34
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CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in de katıldığı Afyonkarahisar Seçim Koordinasyon Merkezi açılışında öncesinde konuşan, Afyonkarahisar Belediye Başkan Adayı Burcu Köksal, "Seçildiğimde Afyonkarahisar Belediyesi'nin kapıları DEM Parti hariç her siyasi partiye açık olacak" ifadesini kullandı.

ÖZGÜR ÖZEL "SÜRÇÜ LİSAN" DEDİ

Burcu Köksal'ın sözlerini Uşak'ta düzenlediği mitingde düzelten CHP lideri Özgür Özel, "Afyon'da bir sürçü lisan oldu. Başkanım siz düzeltir misiniz dedi. Afyon Belediyesi'nin de Uşak Belediyesi'nin de kapıları, tüm siyasi partilere aralıksız olarak açıktır'' diye konuştu.

KÖKSAL'DAN REST: DİLİM SÜRÇMEDİ

TV100 canlı yayınında, Köksal ile telefon görüşmesi yaptığını belirten Barış Yarkadaş, "Burcu Köksal sözlerinin arkasında olduğunu söyleyip, 'Dil sürçmesi değil' dedi" şeklinde konuştu.

İL BAŞKANI: İLK GÜNDEN BERİ BUNU SÖYLÜYOR

Yarkadaş sözlerinin devamında şunları söyledi: "Özel'le bir görüşmeniz oldu mu dedim 'Ben Sayın Genel Başkanımla bir polemiğe girmek ya da Sayın Genel Başkanımızı zor durumda bırakacak ya da onunla kamuoyu önünde tartışma yapıyormuş görüntüsüne girmek istemiyorum' dedi. CHP'nin değişimci Afyonkarahisar İl Başkanı Faruk Duha Erhan 'Burcu Hanım düşüncelerini ifade etmiştir. Burcu Hanım zaten ilk günden DEM Parti hariç tüm partililere kapısının açık olduğunu söylüyor. Bu söylem bizim açımızdan bir sorun teşkil etmiyor' dedi."

CHP\'de "DEM\'e kapılar kapalı" krizi: Burcu Köksal\'dan Özgür Özel\'e \'dilim sürçmedi\' resti

Özgür Özel, DEM Parti, Gündem, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika CHP'de 'DEM'e kapılar kapalı' krizi: Burcu Köksal'dan Özgür Özel'e 'dilim sürçmedi' resti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (4)

  • Hasan Vanlı: helal olsun abla 76 33 Yanıtla
  • Uğur Yazıcı: İşte Chp bu..!!!!!!Bu düşünce ayakta alkışlanır.. 23 13 Yanıtla
  • Emre Acar: Valla afyonda oy versem bu ablaya verirdim kesin 18 8 Yanıtla
  • huseyin ergun: Sana, da ince bir Dem ayarı verirler. Sus. susmazsan sıra sana gelecek. 8 11 Yanıtla
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