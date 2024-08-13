CHP'de dengeleri değiştirecek iddia! Tunç Soyer, Özgür Özel'e rakip olacak - Son Dakika
Üye Girişi
Politika

CHP'de dengeleri değiştirecek iddia! Tunç Soyer, Özgür Özel'e rakip olacak

Geniş Video İzle

31 Mart yerel seçimlerinde İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na aday gösterilmeyen Tunç Soyer'in CHP'nin başına geçmek istediği öne sürüldü. Tunç Soyer'in önümüzdeki günlerde Kılıçdaroğlu ve İmamoğlu ile bir araya gelerek destek isteyeceği de gelen bilgiler arasında...

13.08.2024 09:03  Güncelleme: 09:17
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

CHP, Genel Başkan Özgür Özel'in isteğiyle 6- 9 Eylül tarihlerinde tüzük değişikliği yapmak ve program değişikliği çalışmalarını başlatmak üzere oybirliği olağanüstü kurultay kararı alındı. Koltuğu Özel'e kaptıran CHP'nin bir önceki genel başkanı Kılıçdaroğlu parti içinde yeniden aktif bir rol almak için çalışmalarına devam ederken gazeteci Barış Yarkadaş ise başkanlık yarışıyla ilgili çok konuşulacak bir iddia ortaya attı.

BOMBA TUNÇ SOYER İDDİASI

TV100 ekranlarında yayınlanan Gürkan Hacır'la Taksim Meydanı programında CHP'ye yönelik çarpıcı kulis bilgisini paylaşan Yarkadaş, eski İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in Özgür Özel'in karşısına çıkarak CHP Genel Başkan adayı olmak istediğini öne sürdü.

CHP'de başkanlık tartışmaları! Özgür Özel'e rakip çıktı

"CİDDİ BİR ÇALIŞMA YÜRÜTECEK"

Açıklamasının devamında Soyer'in Kılıçdaroğlu ve İmamoğlu'ndan destek isteyeceğini ifade eden Yarkadaş, "Şu an CHP kulislerinde konuşulan şey Tunç Soyer'in önümüzdeki süreçte CHP Genel Başkanlığı için çalışma yürüteceği yönünde. Tunç Soyer önümüzdeki günlerde Kemal Bey ile Ankara'da bir araya gelecek. Ardından İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'ndan bir randevu isteyerek İmamoğlu ile de görüşüp destek arayacak" şeklinde konuştu.

KILIÇDAROĞLU DA VAZGEÇMEDİ

Eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da dün verdiği bir röportajda "Ben parlamentoya girdiğimde genel başkan olma düşüncem yoktu. Delegeler istediği için oldum. Delegeler 'Gelmen lazım arkadaş' diyerek görev verirlerse o zaman düşünürüm. Genel başkanlığın sorumluluğu fazladır, kolay değildir. Genel başkan tartışmalarının dışında kalmak istiyorum. Partinin delegeleri vardır. Parti kendi geleceğini belirleyecektir" ifadelerini kullanmıştı.

CHP\'de dengeleri değiştirecek iddia! Tunç Soyer, Özgür Özel\'e rakip olacak

Belediye Başkanlığı, Tunç Soyer, Özgür Özel, İzmir, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika CHP'de dengeleri değiştirecek iddia! Tunç Soyer, Özgür Özel'e rakip olacak - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (3)

  • Murat Çolak: Bi bitmediniz ama ihtiyar heyetinin son çırpınışları. 5 5 Yanıtla
  • Mehmet Yılmaz: ya ne kadar tatlıymış bu koltuk kimse bırakmak istemiyor 4 1 Yanıtla
  • Şbn Şbn: Adam neye gideceğini iyi biliyor doğru Ekoya nasılsa alışık eko detek verir 1 1 Yanıtla

09:04 CHP’de dengeleri değiştirecek iddia Tunç Soyer, Özgür Özel’e rakip olacak CHP'de dengeleri değiştirecek iddia! Tunç Soyer, Özgür Özel'e rakip olacak
08:49 Kaçak sünnet 7 yaşındaki çocuğu cinsel organından etti Kaçak sünnet 7 yaşındaki çocuğu cinsel organından etti
08:42 Süper Lig’de ilk hafta sona erdi İşte zirvedeki takım ve puan durumu Süper Lig'de ilk hafta sona erdi! İşte zirvedeki takım ve puan durumu
07:47 ABD, Türkiye’den yardım istedi Büyükelçiden “Bir an önce ikna edin“ çağrısı ABD, Türkiye'den yardım istedi! Büyükelçiden "Bir an önce ikna edin" çağrısı
22:13 Saldırıyı canlı yayınladı İzlediği oyunlara özenen genç, çay bahçesinde 5 kişiyi bıçakladı Saldırıyı canlı yayınladı! İzlediği oyunlara özenen genç, çay bahçesinde 5 kişiyi bıçakladı
16:35 Gelecek Partili vekiller, AK Parti’ye geçecek iddialarına yalanlama Gelecek Partili vekiller, AK Parti'ye geçecek iddialarına yalanlama
15:51 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kılıçdaroğlu ile görüşmek mi istedi AK Parti’den iddialara yanıt Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kılıçdaroğlu ile görüşmek mi istedi? AK Parti'den iddialara yanıt
15:44 Volkan Demirel’den Mourinho’ya transfer önerisi Volkan Demirel'den Mourinho'ya transfer önerisi
15:35 Düğünde sinirlendiği çocuğunu yere vurdu Düğünde sinirlendiği çocuğunu yere vurdu
15:22 Baba ile oğul birbirine girdi Öfkeli evlat kahvaltı sofrasını kana buladı Baba ile oğul birbirine girdi! Öfkeli evlat kahvaltı sofrasını kana buladı
15:21 9 kişinin öldüğü otobüs kazasında ön rapor çıktı şoförün doğrudan etkisi var 9 kişinin öldüğü otobüs kazasında ön rapor çıktı; şoförün doğrudan etkisi var
15:15 Görüntü infial yaratmıştı İntikam yemini eden Putin’den Ukrayna’ya gözdağı: Karşılık verilecek Görüntü infial yaratmıştı! İntikam yemini eden Putin'den Ukrayna'ya gözdağı: Karşılık verilecek
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 13.08.2024 09:42:36. #1.11#
SON DAKİKA: CHP'de dengeleri değiştirecek iddia! Tunç Soyer, Özgür Özel'e rakip olacak - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement