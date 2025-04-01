CHP'de Kılıçdaroğlu'nun yeniden adaylığı için delegelerden imza toplanmaya başlandı - Son Dakika
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Politika

CHP'de Kılıçdaroğlu'nun yeniden adaylığı için delegelerden imza toplanmaya başlandı

CHP\'de Kılıçdaroğlu\'nun yeniden adaylığı için delegelerden imza toplanmaya başlandı

CHP'nin 6 Nisan Pazar günü yapılacak olağanüstü kurultayı öncesi dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun kurultayda aday olabilmesi için delegelerden imza toplanmaya başlandığı öğrenildi.

01.04.2025 23:28
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Ekrem İmamoğlu'nun yolsuzluk soruşturmasında tutuklanmasının ardından en dikkat çekici hareket CHP'nin aldığı olağanüstü kurultay kararı oldu. CHP Genel Başkanı Özgür Özel, 6 Nisan Pazar günü olağanüstü kurultay düzenleyeceklerini açıkladı.

CHP'de Kılıçdaroğlu'nun yeniden adaylığı için delegelerden imza toplanmaya başlandı

KILIÇDAROĞLU'NUN ADAYLIĞI İÇİN DELEGELERDEN İMZA TOPLANIYOR

Eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun yeniden aday olup olmayacağı merak edilirken, kurultaya günler kala dikkat çekici bir gelişme yaşandı. Kemal Kılıçdaroğlu'nun CHP genel başkanlığına aday gösterilmesi için delegelerden imza toplanmaya başladığı öğrenildi.

CHP'de Kılıçdaroğlu'nun yeniden adaylığı için delegelerden imza toplanmaya başlandı

"KURULTAYDA KİMİ SEÇERSE, DOĞRUSU O OLUR"

Art arda gelen iddialar sonrası Sözcü Gazetesi'nden Saygı Öztürk'ün "Kurultayda aday olacak mısınız?" sorusunu yönelttiği Kılıçdaroğlu dikkat çeken ifadeler kullandı. Kılıçdaroğlu "Ben ilk genel başkanlıktan beri hiçbir zaman çıkıp 'Genel başkan adayıyım' demedim. Yani, genel başkan adayı olacağım diye konuşmadım. Benim söyleyeceğim partinin demokratik bir kurultay yapması. İzin alınıp kurultay yapılması kararı alındığı için kutlama mesajı yayımlamıştım. Dolayısıyla o mesajımın arkasındayım. Alınan doğru bir karardı. Hiçbir zaman 'Ben adaylığa, genel başkanlığa talibim' diye hiçbir yerde ifadem olmadı. Kurultayda kimi seçerse, doğrusu o olur" diye konuştu.

Cumhuriyet Halk Partisi, Kemal Kılıçdaroğlu, Politika, Güncel, Pazar, Son Dakika

Son Dakika Politika CHP'de Kılıçdaroğlu'nun yeniden adaylığı için delegelerden imza toplanmaya başlandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (11)

  • Yelloz Kız:
    gizli akpartili iş başında 31 22 Yanıtla
  • Emir Arslan:
    Özgür özel chp için bir batak ve chp gibi ikinci partiyi rezil etti..hak ettikleri gibi 17 21 Yanıtla
  • Serkan Güngör:
    oo rte ha gayret diyor icinden.. rte rakibini kendi secmesiyke meshur bir siyasi zekadir. begenin begenmeyin yigidi oldurun hakkini verin yani.. 24 7 Yanıtla
  • Emir Arslan:
    Bay kemal pusuda bekliyor..bence intikamını alacak 20 8 Yanıtla
  • Bilgehan Göktürk:
    Ya yaşın gelmiş bilmem kaça ,suyu bulandırıp bulandırıp duruyorsun...Senin yüzünden oldu zaten bundan önceki seçimi Tayyip Erdoğan nın kazanması...Bırak geçlere ,tıkayıp durmayın şu gençlerin önünü... 16 8 Yanıtla
  • Hursit Yavas:
    anketlerde one gecen chp iktidar yeniden dizayn icin tum tuslara basiyor 7 12 Yanıtla
  • Resul Özdemir:
    Yiyin birbirinizi.. 11 7 Yanıtla
  • Ecevit çakar:
    23 senede siyasi kırımlar deniz baykal kasetle düşürüldü muhsin yazıcıoğlu suikast girişimde helikopteri düşürüldü hdp cumhurbaşkan adayı içeriye atıldı chp cumhurbaşkanı adayı içeriye atıldı sonuç tek adam rejimi heldi ekonomiyi battırdı 9 9 Yanıtla
  • Alp Murat Çekli:
    yuh artık go home looser go homeeeee 1 2 Yanıtla
  • Kasim Ozdal:
    Gel Kemal git Kemal oldu şimdi.Fenerbahçe gibi CHP.Yedekleri bile yaşlı işi bitmiş olanlar 0 0 Yanıtla
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