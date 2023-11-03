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Kılıçdaroğlu'na destek için asılan pankarttaki yazım hatası dalga konusu oldu - Son Dakika

Kılıçdaroğlu'na destek için asılan pankarttaki yazım hatası dalga konusu oldu

Son Güncelleme: 03.11.2023 12:00

CHP 38. Olağan Kongresi öncesi Kemal Kılıçdaroğlu destekçilerinin salona astığı pankarttaki harf hatası dikkat çekti.

Bugüne kadar 19'u olağanüstü 56 kurultay yapan CHP'nin, 38. Olağan Kurultay'ı "İkinci yüzyılda demokrasi ve birlik kurultayı" sloganıyla 4-5 Kasım tarihlerinde Ankara Spor Salonu'nda gerçekleştirilecek. Kongreden önce, salona Kılıçdaroğlu'na destek için asılan pankarttaki hata haber oldu.

YARIN GENEL BAŞKAN SEÇİLECEK

CHP'nin hafta sonu yapılacak büyük kurultayı için geri sayım başladı. Divan başkanlığını Ekrem İmamoğlu'nun yapacağı kurultayın ilk günü genel başkan, ikinci günü Parti Meclisi (PM) ve Yüksek Disiplin Kurulu (YDK) seçimi yapılacak. Kurultayda, 1368 kurultay delegesi yeni genel başkanı ve PM üyelerini belirleyecek. CHP Genel Başkanlığına aday olabilmek için 65, Parti Meclisi üyeliğine aday olabilmek için de 10 delegenin imzası gerekecek.

2 ADAY YARIŞACAK

Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun delegeler tarafından yeniden aday gösterilmesi, Manisa Milletvekili Özgür Özel'in de aday olabilmek için yeterli sayıya ulaşması bekleniyor.

ALAY KONUSU OLDU

Kurultay öncesinde salonda hazırlıklar ise başladı. Kılıçdaroğlu destekçileri salona "Asla Yanlız Yürümeyeceksin" ifadelerini yer aldığı bir pankart astı. Ancak pankarttaki yazım hatası dalga konusu oldu.

O yorumlardan bazıları şu şekilde:

Kemal Kılıçdaroğlu, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika Kılıçdaroğlu'na destek için asılan pankarttaki yazım hatası dalga konusu oldu - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kılıçdaroğlu'na destek için asılan pankarttaki yazım hatası dalga konusu oldu - Son Dakika
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