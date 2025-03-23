CHP'de ön seçim! Sandıklar önünde uzun kuyruklar oluştu - Son Dakika
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Politika

CHP'de ön seçim! Sandıklar önünde uzun kuyruklar oluştu

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CHP'nin cumhurbaşkanı adayı bugün 81 ilde kullanılacak oylarla belli olacak. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun tek aday olduğu seçimlerde oy kullanmak isteyen binlerce kişi sandıklara akın etti. Seçimlerin yoğun katılımla gerçekleştiği görülürken özellikle İstanbul'un Kadıköy, Üsküdar, Şişli ve Silivri'deki seçim kuyrukları dikkat çekti.

23.03.2025 15:20
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CHP'nin cumhurbaşkanı adayı bugün 81 ilde kullanılacak oylarla belli olacak. Örgüt denetiminde gerçekleştirilecek olan ön seçimde İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu tek aday olarak yarışıyor. CHP'de cumhurbaşkanı adayını belirlemek adına örgüt denetiminde gerçekleştirilecek olan ön seçimde CHP'liler bugün sandığa gitti.

CHP'de ön seçim! Sandıklar önünde uzun kuyruklar oluştu
Kadıköy

Saat 08.00 itibarıyla başlayan ve 81 ilde gerçekleştirilen ön seçimde CHP'liler, il ve ilçe başkanlıkları ile partiye ait kültür merkezleri ve halk evlerinde oy kullanabilecek.

CHP'de ön seçim! Sandıklar önünde uzun kuyruklar oluştu
Şişli

5 BİN 600 SANDIK KURULDU

Oy işlemi için 2 bin 987 sandık bölgesinde 5 bin 600 sandık kuruldu. 1 milyon 750 binden fazla parti üyesinin oy kullanabileceği seçimde her sandık başında en az 3, toplamda ise 18 binden fazla görevli sandık başında görev alıyor.

CHP'de ön seçim! Sandıklar önünde uzun kuyruklar oluştu
Ümraniye

OY VERME SÜRESİ UZATILDI

Saat 17.00'de bitmesi planlanan ön seçim yoğun katılım nedeniyle saat 19.00'a uzatıldı CHP Genel Sekreteri Selin Sayek Böke, partisinin genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında önseçim sürecine ilişkin bilgi verdi. Katılım yoğunluğu nedeniyle süre uzatımına gittiklerini belirten Böke "İktidarın bize dayattığı hukuksuzluğa karşı milyonlar 81 ilde sokaklara taşan bir demokrasi şöleni gösteriyor. Bu irade Ekrem Başkan'a karşı yapılmış darbeye çok güçlü bir sahip çıkışı ortaya koyuyor. Halk bize 'Biz bu sandıklarda kararlılığımızı göstermek istiyoruz.' Sandıkları saat 19.00'a kadar açık tutacağız. Demokrasiye sahip çıkan halkımıza sesleniyoruz. Birlikte güçlüyüz. Bu sandık bir son değil, bir büyük başlangıç" ifadelerini kullandı.

CHP'de ön seçim! Sandıklar önünde uzun kuyruklar oluştu
Kadıköy

DAYANIŞMA SANDIĞI

Cumhurbaşkanı adayını belirlemek için kurulan 5 bin 600 sandıkta oy kullanılacak ön seçimde bir de dayanışma sandıkları yer alıyor. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun tek başına yarışacağı seçimde parti üyesi olmayan vatandaşlar da seçim bölgelerine giderek İmamoğlu'nun lehine oy kullanabiliyor.

CHP'de ön seçim! Sandıklar önünde uzun kuyruklar oluştu
Ankara

UZUN KUYRUKLAR OLUŞTU

CHP'nin cumhurbaşkanı adayını belirlemek adına gerçekleştirilen ön seçime halkın yoğun katılımı dikkat çekti. Vatandaşlar oy kullanmak için sandıklara akın etti. Özellikle İstanbul'un Kadıköy, Üsküdar, Şişli ve Silivri'deki seçim kuyrukları dikkat çekerken Ankara, Ordu, İzmir ve Bursa gibi şehirlerde de benzer manzaralar yaşandı.

CHP'de ön seçim! Sandıklar önünde uzun kuyruklar oluştu
Ortaköy
CHP'de ön seçim! Sandıklar önünde uzun kuyruklar oluştu
Kırıkkale
CHP\'de ön seçim! Sandıklar önünde uzun kuyruklar oluştu

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Son Dakika Politika CHP'de ön seçim! Sandıklar önünde uzun kuyruklar oluştu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (34)

  • Ali Cakar :
    Arkadaslar icinizde bunlara yol gösterecek birileri varmi. Bunlar tamamen Siyirmislar. 146 58 Yanıtla
    Murat Çevre:
    ADAM HIRSIZLIK YAPMIŞ 560 MİLYONDOLAR KAYİP.. BUNLARA ADANA OY İCİN SANDİGA GİDİYOR. GERÇEKTEN NE İÇİYOR BUNLAR 5 1
  • Ahmet1998*:
    Tek adayın neyini seçiyor bu avaneler. 136 46 Yanıtla
    İbrahim İlhan:
    Sizin alniniza çakmaya beyninizi yormaya 3 1
  • Tony Montana:
    VAKTİNİZİ AİLENİZE COCUKLARİNİZA AYIRIN BUNLARİN DERDİ TASASİ BİTMEZ 118 33 Yanıtla
  • mustafa sagdic:
    gümbür gümbür maşallah. korkunun ecele faydası yok 43 88 Yanıtla
    Metin Celik:
    Bazıları Allah akıl dağıtırken eşek sulamaya gitmişler, zavallılar. 3 1
  • Taner Acar:
    kendimiz çalım kendiniz oynayın ?? 94 26 Yanıtla
  • 250500:
    Allah akıl fikir versin 84 21 Yanıtla
    İbrahim İlhan:
    Akkoyunlara 1 2
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