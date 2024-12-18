CHP'de üç isim disipline sevk edildi - Son Dakika
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Politika

CHP'de üç isim disipline sevk edildi

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CHP MYK, Muğla Marmaris'teki otel projesi için imar mevzuatına aykırı ruhsatlar düzenlendiği iddiası üzerine eski Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay ve iki Belediye Başkan Yardımcısını kesin ihraç talebiyle Yüksek Disiplin Kurulu'na sevk etti.

18.12.2024 13:40  Güncelleme: 13:53
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CHP MYK, Muğla'nın Marmaris ilçesinde inşaatı devam eden otel projesine yönelik, imar mevzuatına aykırı ruhsatlar düzenlenmesinde sorumluluğu bulunan eski belediye başkanı ve iki belediye başkanı yardımcısını kesin ihraç talebiyle Yüksek Disiplin Kurulu'na (YDK) sevk etti.

CHP MYK, dün Genel Başkan Özgür Özel başkanlığında parti genel merkezinde toplandı. Edinilen bilgiye göre, toplantıda Muğla'nın Marmaris ilçesinin Kızılbük Koyu'ndaki SİNPAŞ GYO'ya ait otel inşaatına yönelik tartışmalar ele alındı. Genel Başkan Özel'in talimatıyla oluşturulan dört kişilik inceleme heyetinin ön inceleme raporu da toplantıda değerlendirildi.

ÜÇ İSİM DİSİPLİNE SEVK EDİLDİ

Bu kapsamda, inşaata yönelik imar mevzuatına ve kurallara aykırı ruhsatlandırma işlemlerinde sorumluluğu bulunan önceki dönem Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay ile Belediye Başkan Yardımcıları Burak Demirtaş ve İhsan Öztürk, kesin ihraç istemiyle YDK'ya sevk edildi.

SEÇİMLERE İKİ GÜN KALA 33 YENİ RUHSAT

Yerel seçimlerde belediye başkan adayı gösterilmeyen Oktay'ın yerel seçimlere iki gün kala projenin genişlemesinin önünü açan imar yönetmeliklerine aykırı 33 yeni ruhsat düzenlediği de öğrenildi.

İNCELEMELER DEVAM EDECEK

Parti kaynakları, konuyla ilgili incelemelerin detaylı olarak devam edeceğini ve ortaya çıkacak bilgilere göre gerekli adımların kararlılıkla atılacağını bildirdi. Marmaris Belediyesi, geçtiğimiz günlerde mahkeme kararları üzerine otel projesinin yapı ruhsatlarını iptal etmiş ve inşaatı mühürlemişti.

CHP\'de üç isim disipline sevk edildi
Kaynak: ANKA

Cumhuriyet Halk Partisi, Mehmet Oktay, Özgür Özel, Marmaris, Politika, 3-sayfa, Muğla, Hukuk, Son Dakika

Son Dakika Politika CHP'de üç isim disipline sevk edildi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (2)

  • Zerrin Karakütük:
    sezgin tanrıkulu nu neden disipline sevk etmedin sanatçılar olayında belediyeleri yönetenleri neden disipline sevk etmedin sezgin tanrıkulu tsk lerini katil helikopter den köylüleri attılar gibi ipe sapa gelmez sözler söyledi bu arada halka koyun makarnacı diyenler utanır sanırım 18 2 Yanıtla
  • Metin Celik:
    Önce kendini ihraç ettir, PKKHDP 5 1 Yanıtla
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