CHP'deki ön seçimin detayları belli oldu: 1 milyon 650 bin üye oy kullanacak - Son Dakika
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Politika

CHP'deki ön seçimin detayları belli oldu: 1 milyon 650 bin üye oy kullanacak

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CHP'nin cumhurbaşkanı adayının belirleneceği ön seçimin detayları belli oldu. Ön seçim için 1 milyon 650 bin üyenin oy kullanacağı ifade edilirken; 116 milletvekilinin imzasını alan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, tek aday olacak.

03.03.2025 18:04  Güncelleme: 18:25
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CHP'nin, Cumhurbaşkanı adayını belirlemek için 23 Mart'ta düzenleyeceği örgüt denetiminde ön seçimde, 1 milyon 650 bin parti üyesi oy kullanacak. Seçimin tek adayı ise İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in, partisinin 28 Ocak Salı tarihli TBMM Grup Toplantısında, bir sonraki genel seçimlerdeki cumhurbaşkanı adayını örgüt denetimli ön seçim yöntemiyle belirleyeceklerini açıklamasının ardından sandığa gidecek üyesi sayısı belli oldu.

1 MİLYON 650 BİN ÜYE OY KULLANACAK

CHP'nin yetkili kurullarınca hazırlanan "Cumhurbaşkanı Adayı Örgüt Denetiminde Ön Seçim Yönergesi"ndeki takvim uyarınca, oy kullanma hakkı için üyelik başvuruları, 28 Şubat saat 17.00 itibarıyla sona erdi.

Parti kaynaklarından edinilen bilgilere göre, ön seçim kararının alınmasının ardından CHP'ye 150 bin yeni üye katılarak oy kullanma hakkı elde etti. Böylelikle, ön seçimde 1 milyon 650 bin CHP üyesi, partisinin bir sonraki genel seçimlerdeki cumhurbaşkanı adayını belirlemek için sandığa gidecek.

SEÇMEN LİSTELERİ VE OY PUSULALARI HAZIRLANIYOR

Ön seçim takvimine göre, bugün itibarıyla oy kullanabilecek üyelere ilişkin seçmen listelerinin CHP Genel Sekreterliğince basımına başlandı.

Süreç, 13 Mart Perşembe günü, Genel Sekreterlikçe basımı tamamlanan seçmen listelerinin ilçe başkanlıklarına gönderilmesi, burada, kurulacak sandık sayısındaki değişikliklerin merkez kurula bildirilmesi ve ilçe başkanlıklarınca sandık kurullarında görevlendirilecek başkan ve üye tespit çalışmalarıyla devam edecek.

Ön seçim takvimine göre, 14 Mart Cuma günü, basımı tamamlanan oy pusulalarının, diğer oy verme araçlarıyla birlikte ilçe başkanlıklarına gönderilmesine başlanacak.

Seçmen listelerinin askıya çıkartılması, listelere itirazların başlaması, merkez kurulca sandık sayıları ile oy kullanma yerlerinin ilanı ise 16 Mart Pazar günü gerçekleştirilecek.

İTİRAZLAR 21 MART'TA GÖRÜŞÜLECEK

18 Mart Salı günü seçmen listeleri askıdan indirilecek. 20 Mart Perşembe ise sandık kurulu üyeliği için aday adaylarının ya da temsilcilerinin bildirdiği isimler arasından ad çekme işlemi yapılacak. Yine aynı gün, sandık kurulu oluşumları tamamlanacak.

Takvime göre, 21 Mart Cuma, merkez kurulunca seçmen listelerine yapılan itirazlar karara bağlanacak. 23 Mart Pazar günü ise ön seçimde oy kullanma hakkı elde eden CHP üyeleri, sandık başına giderek partisinin bir sonraki genel seçimlerdeki cumhurbaşkanı adayını belirleyecek.

İMAMOĞLU TEK ADAY

Örgüt denetiminde ön seçimde, 116 milletvekilinin imzasını alan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, tek aday olacak.

CHP\'deki ön seçimin detayları belli oldu: 1 milyon 650 bin üye oy kullanacak

Ekrem İmamoğlu, İmamoğlu, Politika, 3-sayfa, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Politika CHP'deki ön seçimin detayları belli oldu: 1 milyon 650 bin üye oy kullanacak - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (14)

  • servet esen:
    chp li bir seçmen olarak ve aynı zamanda chp li bir parti üyesi olarak mansur yavaşı destekliyorum ve aday olmasını istiyorum 40 7 Yanıtla
  • Yusuf Çakmak:
    tek adaya oy vermeyemi gidecekler anlamadım böyle seçimmi olur . 37 3 Yanıtla
  • Rh3485827:
    yaw siz ne saçma bir partisiniz anlamıyorum ön seçim diyorsunuz bilmem kaç kişi oy kullanacak aday kaç kişi 1 şakamısınız siz yahu artık CHP haberleri yerine çizgifilm izlemek daha mantıklı geliyor 36 3 Yanıtla
    Byaydin Yeniden:
    24 senedir diger tarafın partisimi parti:))) tek kişi kafasına göre oynuyor mr denyo 0 1
    yamacziya:
    şaka şaka aiai 0 0
  • Mustafa Turgut:
    Vayy Pışşıkkk vayy 30 2 Yanıtla
  • Fırat Duran:
    İsraf israf? 22 4 Yanıtla
  • Pinokyo Net:
    1 tane aday çıkarıp adaylık seçimi yapmak nedir ya makarna bile böyle yapmıyor zekayı:)) 20 2 Yanıtla
  • Alper Elma:
    4 göz kaybedecek 18 4 Yanıtla
  • yamacziya:
    Ya adamı AKP lider zorla bi bok yerine koyuyorlar kendileri şu komik tek adaylı ön seçimle yine dibe vurduracaklar sizin siyasetinize Ta a.k 17 0 Yanıtla
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