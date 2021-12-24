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CHP'den 'döviz vurgunu' araştırması için Meclis'e önerge - Son Dakika

CHP'den 'döviz vurgunu' araştırması için Meclis'e önerge

24.12.2021 13:39
CHP'den 'döviz vurgunu' araştırması için Meclis'e önerge

CHP, son 6 aylık dönemde piyasalardan, bankacılık sisteminden ve döviz bürolarından yüklü miktarda döviz alıp satanların incelenmesi için TBMM Başkanlığı'na araştırma önergesi verdi.

CHP, son 6 aylık dönemde piyasalardan, bankacılık sisteminden ve döviz bürolarından yüklü miktarda döviz alıp satanların incelenmesi için TBMM Başkanlığı'na araştırma önergesi verdi.

CHP grup başkan vekilleri Engin Altay, Özgür Özel ve Engin Özkoç tarafından hazırlanan araştırma önergesi, TBMM Başkanlığı'na sunuldu. Önergede; ekonominin, zaman zaman günlük yüzde 10-15'lere varan oranlar arasında seyreden döviz kuru dalgalanmalarıyla sarsıldığına dikkat çekilerek, aralık ayında şimdiye kadar yapılan 5 dövize müdahalede 6 milyar dolardan fazla döviz satıldığı belirtildi. Döviz kurundaki bu hareketliliğin, faiz kararlarının ne yönde olacağı, Cumhurbaşkanı'nın ne tür konuşma yapacağı, Merkez Bankası'nın hangi noktada döviz kuruna müdahale edip hangi noktada müdahaleyi keseceğini bilenler açısından döviz piyasalarında vurgun yapmak için pozisyon almalarına uygun zemin oluşturduğu vurgulandı.

'Merkez Bankası Kanunu'nun 4'üncü maddesindeki 'Banka, fiyat istikrarını sağlamak için uygulayacağı para politikasını ve kullanacağı para politikası araçlarını doğrudan kendisi belirler' hükmünün hatırlatıldığı önergede şunlar kaydedildi:

" Türkiye, Merkez Bankasının 128 milyar dolarının karanlık odalarda satıldığı sürece benzer bir süreçten geçmektedir. Dövizdeki büyük dalgalanmalardan birinin gerçekleştiği 20 Aralık 2021 ve sonrasında yaşananların, bütün boyutlarıyla ortaya konulması, milletin kör kuruşunu korumakla yükümlü TBMM için bir zorunluluktur. Bu nedenle son 6 aylık dönemde piyasalardan, bankacılık sisteminden ve döviz bürolarından kimlerin yüklü miktarlarda döviz alıp sattığı, bu işlemlere taraf olanlar arasında bakanlar, Cumhurbaşkanlığı bürokrasisi, Merkez Bankası üst yönetimi, Cumhurbaşkanına yakın isimler ve bunların yakılarındaki isimlerin olup olmadığı, bu alış satışların hangi kurlardan yapıldığının araştırılması gerekmektedir. Bu konuların araştırılması için Anayasa'nın 98 ve İç Tüzüğün 104 ve 105'inci maddeleri kapsamında bir Meclis araştırması açılması konusunda gereğini arz ederiz."


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Cumhuriyet Halk Partisi, Araştırma, Döviz, TBMM, Politika, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Politika CHP'den 'döviz vurgunu' araştırması için Meclis'e önerge - Son Dakika


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SON DAKİKA: CHP'den 'döviz vurgunu' araştırması için Meclis'e önerge - Son Dakika
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