Olaylar sonrası CHP'den iktidara 10 maddelik "Suriye" çağrısı - Son Dakika
Üye Girişi
Politika

Olaylar sonrası CHP'den iktidara 10 maddelik "Suriye" çağrısı

Geniş Video İzle

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde Suriye uyruklu bir kişinin 7 yaşındaki bir çocuğu taciz ettiği haberi kenti ayağa kaldırdı. Toplanan kalabalık bazı araçlara ver iş yerlerine zarar verdi. Toplumsal olaylar başka kentlere de sıçradı. Olaylar sonrası, CHP, iktidarın Suriye politikasıyla ilgili 10 maddelik tespit ve önerilerini açıklayarak iktidarın Suriye politikasının çöktüğünü, sorumluluğun Cumhurbaşkanı Erdoğan'da olduğunu ifade etti.

02.07.2024 12:21  Güncelleme: 12:49
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kayseri, İstanbul, Gaziantep, Hatay ve Antalya'da çıkan toplumsal olaylara değinen CHP, çözüm önerilerini 10 maddede sıraladı. Suriye ve sığınmacı politikasının çöktüğü, Türkiye'nin bu krizin tutsağı haline geldiği ve Türkiye'nin komşuların içişlerine karışmama ilkesine bağlı kalması gibi maddeler yer aldı.

OLAYLAR GİDEREK BÜYÜDÜ

Kayseri'de fitili ateşlenen olaylar, başka kentlere de sıçradı. Daha sonra ise El-Bab ve Azez'de Türkiye karşıtı eylemler düzenlendi. Sınır kapısında bulunan Türk bayraklarına saldırıldı. Türkiye'den giden bazı TIR'lar ateşe verildi.

OLAYLARDAN MUHALEFETİ SORUMLU TUTAN ERDOĞAN'A CHP'DEN YANIT

Konu ile ilgili açıklama yapan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ise olaylardan muhalefetin sorumlu olduğunu ifade ederek "Kayseri'de küçük grubun yol açtığı durumun nedeni muhalefetin zehirli söylemidir. Vandallık yapmak kabul edilemez" ifadelerini kullandı. CHP isesosyal medyadan yaptığı paylaşımda iktidarın Suriye ve sığınmacı politikasının çöktüğünü kaydetti.

CHP'nin sıraladığı 10 madde işe şu şekilde;

  • Türkiye'nin Ortadoğu politikası, Suriye politikası ve sığınmacı politikası çökmüştür, iflas etmiştir.
  • Erdoğan ve AKP hükümeti var olan bu vahim tablonun başlıca sorumlusudur.
  • Hükümet, neden olduğu Suriye krizini çözemediği gibi, Türkiye'yi bu krizin tutsağı haline getirmiştir.
  • Erdoğan izlediği politikayla Suriye'nin yıkımına neden olurken ve Türkiye'yi dünyanın sığınmacı deposu haline getirirken, bir de bu insanların hayatı üzerinden Avrupa ile pazarlık yapmaktan çekinmemiştir.
  • Türkiye'de giderek sayısı artan sığınmacıların yarattığı, toplumsal, siyasal, ekonomik ve demografik sorunları görmezden gelmiş, bu sorunlardan bir tanesini bile çözmek için hiçbir girişimde bulunmamıştır.
  • Türkiye, Atatürk döneminin temel taşı olan komşuların içişlerine karışmama ilkesine sözde değil uygulamada da bağlı kalmalıdır.
  • Türkiye, Suriye politikasını yeniden belirlemeli, mevcut statükonun devamının tıkanma noktasına geldiğini görmelidir. Maaşını ödediği ÖSO mensuplarının Türk bayrağını yakması, Türk mallarına zarar vermesi kabul edilemez.
  • Erdoğan hükümeti, sığınmacıların geri gönderilmesi de dahil, sorununun çözümü için derhal gerçekçi ve uygulanabilir bir yol haritası yayınlamalıdır.
  • Esad yönetimi ile normalleşme süreci sürdürülmelidir.
  • Vatandaşlarımızı itidalli olmaya ve böyle ortamlarda görülebilecek provokasyonlar karşısında dikkatli olmaya çağırıyoruz.
Olaylar sonrası CHP\'den iktidara 10 maddelik "Suriye" çağrısı

Melikgazi, Kayseri, Suriye, Politika, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Politika Olaylar sonrası CHP'den iktidara 10 maddelik 'Suriye' çağrısı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (18)

  • Selami Karagülle: Reisin söylediklerine aynen katılıyorum suriye kozunun ellerinden gideceğinden korkan muhalefet bu olayları maalesef kışkırtmıştır 35 113 Yanıtla
  • mustafa sagdic: vallaha billaha dogruyu yazmislar 133 14 Yanıtla
  • Zekai Kara: Ne yapsanız boş. Yine başrolde chp. Ama elinizde patlayacak 28 72 Yanıtla
  • Harun Çelik: Kesinlikle doğru maddeler 84 11 Yanıtla
  • Yunuss Bayern: Böyle iktidar dosta düşmandır 80 15 Yanıtla
  • Cengiz Başal: Aynen öyleee ???????? 78 11 Yanıtla
  • Hidir Akbaba: Yerel seçimde 1. Çıkınca kendini padişah zannetmeye başladı. Normal seçimde sıksan %25 zor alırsın 17 46 Yanıtla
  • Özlem Çağlıyan: Türkiye de iç savaş çıkartınız helal olsun size .Bu arada bu haberde de yanlışlık var kız 5 yaşında 7 değil kaç gündür haberde öyle geçiyordu. 37 11 Yanıtla
    Yunus Durak: Özlem hanım, kadın olarak, 5 veya 7 yaşındaki kız çocuğuna taciz olayında rahatsız değilseniz, herhalde sizde aynı kültür ortamında büyümüşsünüz. 15 2 Mustafa kökten: sorun çocuğun kaç yaşında olduğumu yani pesss... 14 2
    • Tüm yorumlar için tıklayınız

19:04 Araplardan Türkiye karşıtı çirkin boykot paylaşımları Araplardan Türkiye karşıtı çirkin boykot paylaşımları
18:08 Banka çalışanı ve nişanlısından 37 milyon liralık vurgun İkisi de cezaevini boyladı Banka çalışanı ve nişanlısından 37 milyon liralık vurgun! İkisi de cezaevini boyladı
18:08 Erdoğan ve Putin’den Astana’da kritik Suriye görüşmesi Erdoğan ve Putin'den Astana'da kritik Suriye görüşmesi
17:26 Sinan Ateş cinayeti davasında ikinci celse Duruşmada telefonunun şifresini vermedi, bir de mahkeme başkanına şart koştu Sinan Ateş cinayeti davasında ikinci celse! Duruşmada telefonunun şifresini vermedi, bir de mahkeme başkanına şart koştu
17:18 Masada önemli konular var Memur ve emeklinin gözünü çevirdiği Kabine toplantısı başladı Masada önemli konular var! Memur ve emeklinin gözünü çevirdiği Kabine toplantısı başladı
18:57 Maça saatler kala satır satır yazdılar Avusturya’nın Milli Takım’a karşı hazırladığı plan ortaya çıktı Maça saatler kala satır satır yazdılar! Avusturya'nın Milli Takım'a karşı hazırladığı plan ortaya çıktı
18:47 Eski AK Partili belediye başkanı Ahmet Naci Aytemiz silahlı çatışmada hayatını kaybetti Eski AK Partili belediye başkanı Ahmet Naci Aytemiz silahlı çatışmada hayatını kaybetti
17:05 5 kişinin öldüğü patlamada yeni detaylar Tüp değiştirmek için yetki belgesi yokmuş 5 kişinin öldüğü patlamada yeni detaylar! Tüp değiştirmek için yetki belgesi yokmuş
16:49 Kimse böyle bir hamle beklemiyordu Fenerbahçe’den milli yıldıza kanca Kimse böyle bir hamle beklemiyordu! Fenerbahçe'den milli yıldıza kanca
16:42 İstanbul’da Arap turistleri tehdit edip bıçak sallayan şahıs tutuklandı İstanbul'da Arap turistleri tehdit edip bıçak sallayan şahıs tutuklandı
15:53 “En yüksek asgari ücret bizde“ diyen Şimşek’e zehir zemberek sözler "En yüksek asgari ücret bizde" diyen Şimşek'e zehir zemberek sözler
15:50 Kayseri’de tansiyon yüksek Suriye uyruklu bir kişi bıçaklı saldırıya uğradı Kayseri'de tansiyon yüksek! Suriye uyruklu bir kişi bıçaklı saldırıya uğradı
15:24 Zeynep Bastık konserde dans performansıyla kendinde kendinden geçti Sevgilisi Serkan Tütüncü, izledi Zeynep Bastık konserde dans performansıyla kendinde kendinden geçti! Sevgilisi Serkan Tütüncü, izledi
15:15 Geçtiğimiz yıl futbolu bırakan Mesut Özil’in son halini görenler tanıyamıyor Geçtiğimiz yıl futbolu bırakan Mesut Özil'in son halini görenler tanıyamıyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 2.07.2024 19:48:17. #1.12#
SON DAKİKA: Olaylar sonrası CHP'den iktidara 10 maddelik "Suriye" çağrısı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement