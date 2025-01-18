CHP'den Rıza Akpolat kararları: Pazartesi gününden itibaren göreceğiz - Son Dakika
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Politika

CHP'den Rıza Akpolat kararları: Pazartesi gününden itibaren göreceğiz

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Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat'ın tutuklanmasının ardından CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İstanbul'da milletvekilleri ile bir araya geldi. Toplantı sonrası konuşan CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, "Arkadaşlarımızla birlikte bazı kararlar aldık. Daha genel, daha sert, daha önemli adımlar atacağız. Pazartesiden itibaren yaşayarak hep beraber göreceğiz" dedi.

18.01.2025 19:40  Güncelleme: 20:05
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Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat'ın tutuklanarak görevden alınmasının ardından CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İstanbul İl Başkanlığı'nda milletvekilleri ile bir araya geldi. Toplantı sonrası konuşan CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır alınan kararları açıkladı.

"DAHA GENEL DAHA SERT ADIMLAR ATACAĞIZ"

Gözaltı işlemlerinden tutuklama kararına kadar tam bir hukuksuzluk yaşandığını belirten Başarır, şunları söyledi:

"Hukuksuzluk, mobbing baskı devam ediyor. Önce bir cezaevi. Sonra diğer Paşakapısı Cezaevi. Paşakapısı Cezaevi'nde odası değiştiriliyor. Gece saatlerinde belediye başkanımız tam uyuyacakken 'vazgeçtik, buradan da Silivri'ye götürüyoruz' diyorlar. Bakın Metris, Paşakapısı, Silivri. Bırakın belediye başkanını, Türkiye'de bunu yaşayan başka bir yurttaşımız yok ama Türkiye'de hukuk, cezaevleri, adalet -cezaevleri Adalet Bakanlığı'na bağlı- bu durumda. Utanç duyuyoruz bundan. Biz bu yaşadıklarımızdan gerçekten üzgünüz, Türkiye üzgün. Arkadaşlarımızla birlikte bazı kararlar aldık. Sadece bir eylem değil, birden fazla eylemlerimiz olacak bu süreçte. Bir miting değil, birden fazla mitingin olduğu bir süreç olacak. Daha genel, daha sert, daha önemli adımlar atacağız. Yani bu süreç, iktidarı devralma süreci olacak. Bir kez daha Genel Başkanımızın dediği gibi altını çiziyoruz. Bugün milletvekillerimizle çok verimli bir toplantı oldu. Önümüzdeki hafta Meclis de yok. O sebeple İstanbul'da olmaları kıymetliydi."

CHP'nin kırmızı kart protestosuna ilişkin Erdoğan'ın "20 yıl futbolculuk hayatımda hiç kırmızı kart görmedim" ifadelerine yanıt veren Başarır, "Keşke olsa da VAR kayıtlarına bir baksak" diye konuştu.

"PAZARTESİDEN İTİBAREN YAŞAYARAK GÖRECEĞİZ"

Toplantıda; milyonlarca emeklinin, işçinin, memurun çektiği yoksulluğun da konuşulduğunu dile getiren Başarır, "Milyonlarca insan açlık sınırının altında açıyor. O yüzden bu süreci bir bütün olarak ortaya koyduk. Tüm eylemlerimizi onun içerisinde doldurduk ve dedik ki, atacağımız adımlar bundan sonra iktidarı devralma süreci. O yüzden bunları aslında pazartesiden itibaren yaşayarak da hep beraber göreceğiz" ifadelerini kullandı.

CHP\'den Rıza Akpolat kararları: Pazartesi gününden itibaren göreceğiz

Ali Mahir Başarır, Rıza Akpolat, Özgür Özel, İstanbul, Beşiktaş, Politika, 3-sayfa, Sözler, Gündem, Son Dakika

Son Dakika Politika CHP'den Rıza Akpolat kararları: Pazartesi gününden itibaren göreceğiz - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (30)

  • Ender Kervancıoğlu:
    Hem iktidar yapmıyorlar hem icraat bekliyorlar. Önce başa getirin o yetkiye hakka sahip olsun ondan sonra icraat görün. Çelikk gibi makarna kafalı davarların yaklaşımından bıktık. CHP icraat yapmıyormu oyleyse AKP yükseltsin maaşlarınızı? Ne oldu yükseltmiyor mu. Üstelik zam üstüne zam vergi üzerine vergi mi? Olsun reisiniz namaz kılıyor. Suçlu CHP 33 108 Yanıtla
  • Çelikk:
    /Lann ne yapacaksınız kazık herif 84 25 Yanıtla
  • Çelikk:
    Hep Boş Laflar İcraat Yok 0 Kocaman 0 84 19 Yanıtla
  • Bulent Yagan:
    çok daha büyük kırmızı kart mı göstereceksiniz hırzlığa kendi partiniz olunca savaş mı ilan edeceksiniz 70 19 Yanıtla
  • Çengelköylü:
    ELİNDEN GELENİ ARDINA KOYMA SENİN KARŞINDA 22 MİLYON VAR BİZİ EZECEKMİSİN YADA YENİ BİR FETOYA BENZER ÖRGÜTÜNMÜ VAR YİNE 15 TEMMUZ DESTANINDAN FAZLASINI YAZARIZ 57 21 Yanıtla
  • Atilla levent:
    gaz dokup yakin kendinizi bi işe yarar belki 57 16 Yanıtla
  • Turan Akhan:
    çaldıklarından pay neden vermedin diye kızdı bunlar ?? 48 17 Yanıtla
  • Çengelköylü:
    BOZACIN ŞAHİDİ ŞIRACIDIR DÜRÜST SİYASET YAPIN HIRSIZIN 85 MİLYONA AİT KAMU MALINI SATIP FIRILDAKLIK YAPANLARI SAVUNANLAR SUÇA ORTAK OLANLARDIR 53 10 Yanıtla
  • mustafa aykanat:
    Kemalimi getüreciiniz özgür özele darbemi var yoksam( ;: 46 7 Yanıtla
  • Necmi K:
    Yapmayın boyle.Çok korkayler sizden.Insan biraz insaflı olur. 43 9 Yanıtla
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