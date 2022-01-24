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CHP'den, yurt dışı temsilciliklere atamaların araştırılması önergesi - Son Dakika

CHP'den, yurt dışı temsilciliklere atamaların araştırılması önergesi

24.01.2022 19:50
CHP'den, yurt dışı temsilciliklere atamaların araştırılması önergesi

CHP, yurt dışı temsilciliklere yapılan atamaların Türkiye'nin çıkarlarına ve yurt dışındaki saygınlığına zarar verdiği gerekçesiyle, TBMM'de araştırma komisyonu kurulmasına yönelik başvuruda bulundu.

CHP, yurt dışı temsilciliklere yapılan atamaların Türkiye'nin çıkarlarına ve yurt dışındaki saygınlığına zarar verdiği gerekçesiyle, TBMM'de araştırma komisyonu kurulmasına yönelik başvuruda bulundu.

CHP Grup Başkanvekilleri Engin Altay, Özgür Özel ve Engin Özkoç tarafından hazırlanan araştırma önergesi, TBMM Başkanlığı'na sunuldu. Önergenin gerekçesinde şu ifadelere yer verildi: "TBMM bu konuda devreye girmeli, kurumların saygınlığı ve Türkiye'nin itibarının korunması için öncü bir rol üstlenmelidir. Adına 'Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi' denilen tek adam düzeninin, başta dış politika alanı olmak üzere devlet kurumlarının kurumsal kültür ve işleyişlerinde yol açtığı nitelik erozyonunun önüne geçilmesi, yurt dışı teşkilatlara yapılan liyakatsiz atamaların Türkiye'nin itibarına verdiği zararın boyutlarının belirlenmesi ve kurumların saygınlığını yeniden güçlendirecek önlemlerin TBMM'de oluşturulması amacıyla Anayasa'nın 98 ve TBMM İçtüzüğü'nün 104 ve 105'inci maddeleri kapsamında bir Meclis araştırması açılması konusunda gereğini arz ederiz."


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Cumhuriyet Halk Partisi, Araştırma, Türkiye, TBMM, Politika, Son Dakika

Kaynak: DHA

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SON DAKİKA: CHP'den, yurt dışı temsilciliklere atamaların araştırılması önergesi - Son Dakika
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