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CHP Sözcüsü Öztrak: İktidara geldiğimizde üreten Türkiye olacağız - Son Dakika

CHP Sözcüsü Öztrak: İktidara geldiğimizde üreten Türkiye olacağız

09.12.2021 13:28
CHP Sözcüsü Öztrak: İktidara geldiğimizde üreten Türkiye olacağız

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, parti olarak iktidara geldiklerinde izleyecekleri politikalardan bahsederek, "Güçlendirilmiş demokratik parlamenter sisteme geçeğiz.

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, parti olarak iktidara geldiklerinde izleyecekleri politikalardan bahsederek, "Güçlendirilmiş demokratik parlamenter sisteme geçeğiz. Tarafsız cumhurbaşkanı olacak. Kuvvetler ayrılığı, bağımsız yargı olacak. Seçim yasası değişecek, milletin vekilini millet seçecek, siyasi ahlak yasası çıkarılacak. Ekonomik Sosyal Konsey toplanacak. Ülkeyi istişareyle yöneteceğiz. Üreten Türkiye olacağız" dedi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Faik Öztrak, birtakım temaslarda bulunmak üzere Bursa'ya geldi. İlk olarak Bursa Ticaret ve Sanayi Odası'na (BTSO) ziyaret eden Öztrak, burada iş insanlarıyla buluştu. Toplantıya CHP Genel Başkan Yardımcıları Lale Karabıyık ve Ahmet Akın, CHP milletvekilleri, BTSO Meclis Başkanı Ali Uğur ve iş insanları katıldı. Toplantıda konuşan BTSO Başkanı İbrahim Burkay, Bursa'nın ihracat potansiyelini, yapımı devam eden projeleri ve planlamaları anlattı.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Faik Öztrak ise Türkiye'nin genç nüfusa ve iyi yetiştirilebilir insan kabiliyetine sahip olduğunu belirterek, "Ülkemiz dünyada 4,5 saatlik uçuş mesafesindeki 58 ülkeye, 1,5 milyar nüfusa ve yaklaşık 30 trilyon dolarlık gayri safi hasıla yaratan ekonomiye ulaşan çok az ülkeden biridir" dedi.'DOĞRU TEŞHİS YAPMAK LAZIM'2001'de yaşanan ekonomik krizden sonra Hazine Müsteşarlığı görevinde bulunduğunu belirten Öztrak, "Bu bürokraside bu işleri yaparken gördüğüm bir şey var. Gerçekten doğru ilacı verdiğiniz zaman bu ülke çok hızlı toparlanabiliyor ama doğru ilacı verebilmek için de doğru teşhis yapmak lazım. Doğru teşhis yapamazsanız o zaman toparlanma da olmuyor. Dünya konjonktüründen kaynaklanan birtakım avantajlar saman alevi gibi yanıyor. İyi yönetemezseniz de hızla sönüyor. 2007 yılına kadar hükümetin götürmekte oldukları ellerinde bir program vardı ve Türkiye baya ciddi mesafeler kat ediyordu ama 2007 yılından sonra bu bitti. Rakamlara bakarsanız da bunu görebilirsiniz. 2013'ten sonra da Türkiye'nin büyüme modeli zaten iflas etti. Neydi o büyüme modeli? Dışardan parayı getir, ondan sonra bunu belli alanlara yatır, büyüme ekonomiyi şişir. Nereye yatır, döviz kazanmayacak betona yatır. Bu sonunda bizi ekonomik krize soktu" diye konuştu.'ÜLKEYİ İSTİŞAREYLE YÖNETECEĞİZ'

Partisinin iktidara geldiğinde izleyecekleri politikalardan bahseden Öztrak, "Stratejimizi dört sütun üzerine inşa edeceğiz. Bu dört sütundan ilki hukuk devleti ve demokrasi. Güçlendirilmiş demokratik parlamenter sisteme geçeğiz. Tarafsız cumhurbaşkanı olacak. Kuvvetler ayrılığı, bağımsız yargı olacak. Seçim yasası değişecek, milletin vekilini millet seçecek, siyasi ahlak yasası çıkarılacak. Ekonomik Sosyal Konsey toplanacak. Ülkeyi istişareyle yöneteceğiz. Üreten Türkiye olacağız. İkinci sütunumuz o. Borçla şişirilen değil, üreterek zenginleşen Türkiye olacağız. Dijital ve yeşil ekonominin sunduğu yeni fırsatları kullanacağız. Eğitim politikasını paydaşlarla beraber yeniden oluşturacağız. İnsan gücü planlamasına önem vereceğiz. Üçüncü sütunumuz güçlü sosyal devlet. Kimseyi dışarda bırakmamamız lazım. Refah devleti 3.0 politika çerçevesi içinde hareket edeceğiz. Başta kadınlar ve gençler olmak üzere hiç kimsenin büyüme sürecinden dışlanmasına izin vermeyeceğiz. Çalışanlar ve emekliler olmak üzere herkes refah artışından payını alacak. Son sütün sürdürülebilirlik. Bozmadan, yok etmeden, kesintisiz kalınmanın yolunu bulacağız. Devlette kral değil, kural olacak. Sürdürülebilirlik ve ekosistem hakkı anayasal güvence altına alacağız" ifadelerini kullandı.


CHP Sözcüsü Öztrak: İktidara geldiğimizde üreten Türkiye olacağız
CHP Sözcüsü Öztrak: İktidara geldiğimizde üreten Türkiye olacağız
CHP Sözcüsü Öztrak: İktidara geldiğimizde üreten Türkiye olacağız
CHP Sözcüsü Öztrak: İktidara geldiğimizde üreten Türkiye olacağız
CHP Sözcüsü Öztrak: İktidara geldiğimizde üreten Türkiye olacağız
CHP Sözcüsü Öztrak: İktidara geldiğimizde üreten Türkiye olacağız
CHP Sözcüsü Öztrak: İktidara geldiğimizde üreten Türkiye olacağız
CHP Sözcüsü Öztrak: İktidara geldiğimizde üreten Türkiye olacağız
CHP Sözcüsü Öztrak: İktidara geldiğimizde üreten Türkiye olacağız
CHP Sözcüsü Öztrak: İktidara geldiğimizde üreten Türkiye olacağız
CHP Sözcüsü Öztrak: İktidara geldiğimizde üreten Türkiye olacağız

Cumhuriyet Halk Partisi, Ekonomi, Türkiye, Bursa, Politika, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Politika CHP Sözcüsü Öztrak: İktidara geldiğimizde üreten Türkiye olacağız - Son Dakika


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