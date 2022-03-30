CHP Ekonomi Masası heyeti, Kahramanmaraş'ta STK temsilcileriyle buluştu - Son Dakika

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, Türkiye'nin AB ve ABD şirketlerinin en önemli ve en büyük tedarik üssü olabileceğine işaret ederek, "Ekonominin risklere karşı dayanıklılığını arttıracağız. Jeopolitik konumumuzun ve genç nüfusumuzun sunduğu fırsatları değerlendireceğiz." dedi.

CHP Ekonomi Masası heyeti, Öztrak başkanlığında 10 milletvekilinin katılımıyla Kahramanmaraş'ta sivil toplum kuruluşları temsilcileriyle buluştu.

Toplantıda ekonomiye ilişkin sunum eşliğinde değerlendirmelerde bulunan Öztrak, Türkiye'nin 2011 yılından bu yana sürekli patinaj yaptığını, gayrisafi milli hasılanın da geride kalan sürede ciddi anlamda düştüğünü söyledi.

Bu süreçte kişi başına gelirin, ortalama dolar kuru karşısında TL'nin hızla değer kaybettiğini, enflasyonla işsizliğin de sürekli artığını aktaran Öztrak, sözlerini şöyle sürdürdü:

"2011 yılında seçimlerden önce hükümet 2023 hedeflerini açıklamıştı. Daha sonra da bu 2023 hedefleri, 10'uncu Kalkınma Planı'na devletin resmi hedefleri olarak girdi. Şimdi bu hedeflerde neredeyiz? Nereye baksak hedeflerin hiçbiri tutmadı. Peki niye tutmadı diye baktığımız zaman aslında bu dönemde biz üç büyük krizi bir arada yaşadık. Önce büyüme modeli tıkandı ve ekonomik krize gelindi. Sıcak parayla ekonomiyi şişirme, dışarıdan sıcak parayı getirerek ekonomiyi toparlama dönemi aslında güçlü ekonomiye geçiş programının ardından bitmişti. Geçiş demiştik zaten geçişin bitip güçlü ekonomi programı başlaması lazımdı ama biz dışarıdan sıcak para getirerek ekonomiyi şişirmeye devam ettik. Ama ekonomi de patinaj yapmaya başlar. Özellikle 2013'ten sonra patinaj belirginleşti. Tek adam rejimi geldi, devlette yönetim krizine yol açtı."

Ayrıca geçen yıl bazı yanlış adımların atıldığını belirten Öztrak, "Bu geçtiğimiz yıl, politika faizinin düşürülmesine imkan sağlandı ama piyasa faizi, döviz kuru ülkenin risk primleri yükseldi. Enflasyon, işsizlik, hayat pahalılığı, rekorlar kırdı. Kötü yönetilen Türkiye'de risk arttı. Benzer ülkelerin risk primleriyle karşılaştırdığımız zaman Türkiye'nin risk primindeki artış, Rusya'dan sonra en yüksek. Rusya'da da savaş var. Rusya savaşın içinde." diye konuştu.

Türkiye'nin rahata ermesi için demokrasi ve hukuk devleti olgusunu güçlendirmesi, ekonomi politikalarını sağlam temellere oturtması ve rekabet gücünü yükseltip yatırımları kolaylaştırması gerektiğine işaret eden Öztrak, şunları kaydetti:

"Türkiye'nin bu potansiyeli var. Türkiye, AB ve ABD şirketlerinin en önemli, en büyük tedarik üssü olabilir. Bunu siz yaşadınız. Son gelişmeler çerçevesinde sadece size gelen buradaki sanayicilerimize gelen ihracat taleplerine bir bakın. Şu anda muhtemelen bir kısmına yetişemiyorsunuz. Tesislerinizi büyütmek istiyorsunuz ve ucuz krediye ihtiyaç var. Ayrıca güvene ihtiyaç var. İleriye güvenle bakabilmeniz lazım. Bunun devam edeceğinin güvencesi olması lazım. Bunu bir an önce yapmazsak fırsatları kaçırıyoruz. Bunları yaptığınız zaman da Türkiye'nin rahatlıkla küresel mutluluk endeksinde yukarılara çıkabilir ki bugün çok aşağılardayız. OECD için de baktığınız zaman hızla yukarıya çıkmamız mümkün. Bunu yeni ve sürdürülebilir kalkınma stratejisiyle yapacağız. Ülkede istikrar ve güveni sağlayacağız. Ekonominin risklere karşı dayanıklılığını arttıracağız. Jeopolitik konumumuzun ve genç nüfusumuzun sunduğu fırsatları değerlendireceğiz. Yoksulluğu bitireceğiz. Ülkemizi orta gelir tuzağından kurtaracağız. Bunun için yeni kurumlara, yeni kurallara, yeni kadrolara ihtiyacımız var. Yeni kurallar dediğimiz zaman bu tek kişilik rejimden güçlendirilmiş parlamenter demokrasiye geçmemiz gerektiğini düşünüyoruz. Çünkü şu anda istişare yok."

Kapsayıcı ve sürdürülebilir sanayileşmeyi destekleyip yenilikçiliği, dijitalleşmeyi ve yeşil ekonomiyi güçlendirmek istediklerini vurgulayan Öztrak, "Gıda güvenliğini ve iyi beslenmeyi sağlayacak sürdürülebilir tarımı destekleyeceğiz. Bugün ülkenin en önemli sorunlarından biri tarımda gıda güvenliğinin önemli ölçüde riske girmiş olmasıdır. Bu çerçevede çok sayıda tedbir önermişiz. Bunların bir kısmı kabul edilmiş, bir kısmı kabul edilmemiş. Tabi bunlardan daha iyisini de biz iktidara geldiğimiz zaman yapacağız. Ekonomik ve sosyal konseyi etkili bir şekilde çalıştıracağız. Herkesin erişebileceği, temiz, güvenilir, sürdürülebilir ve çağdaş enerji altyapısını kuracağız." ifadesini kullandı.

Programa, CHP Genel Başkan yardımcıları Ali Öztunç ve Ahmet Akın da katıldı.