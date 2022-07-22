CHP Genel Başkan Yardımcısı Adıgüzel'den Balıkesirlilere davet - Son Dakika
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CHP Genel Başkan Yardımcısı Adıgüzel'den Balıkesirlilere davet

22.07.2022 22:29
CHP Genel Başkan Yardımcısı Adıgüzel'den Balıkesirlilere davet

CHP Genel Başkan Yardımcısı Onursal Adıgüzel ve CHP Parti Meclisi Üyesi Deniz Demir, Pazar Balıkesir'de yapılacak olan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu mitingine tüm körfez ve Balıkesir halkını davet ettiler.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Onursal Adıgüzel ve CHP Parti Meclisi Üyesi Deniz Demir, Pazar Balıkesir'de yapılacak olan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu mitingine tüm körfez ve Balıkesir halkını davet ettiler.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Onursal Adıgüzel Pazar günü yapılacak mitingin hazırlıklarının tamamlandığını ifade ederek "24 Temmuz Pazar günü Kuvayi Milliye Meydanı'nda düzenleyeceğimiz milletin sesi mitinginin organizasyonu için bir haftadır Balıkesir'deyiz. Balıkesir'in bütün sokaklarında milletvekillerimiz var. Balıkesirlileri mitinge davet ediyorlar. Aslında milletin sesini yükseltmeye, Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun sesine ses vermeye davet ediyorlar."dedi.

Kemal Kılıçdaroğlu'nun Balıkesir'den yeni bir süreci başlatacağının altını çizen Adıgüzel "Balıkesir'den Kuvayi Milliye şehrinden başlattığı bu mitingle de ve devamında önümüzdeki hafta Erzurum sonra Edirne'de ve Türkiye'nin dört bir yanında yapacağı grup toplantılarıyla da yeni bir süreci başlatıyor ve tüm Türkiye'ye sorunların nasıl çözüleceğini anlatacak." dedi.

Balıkesirlileri Pazar günü düzenlenecek mitinge davet eden Onursal Adıgüzel "Balıkesirlileri pazar günü 18.30'da Kuvayi Milliye Meydanı'na davet ediyoruz. Çalışmalarımız çok iyi gidiyor. Parti meclis üyelerimiz burada, milletvekillerimiz burada, miting için çok özel bir hazırlık içindeyiz. Balıkesir'de ezberleri bozan bir miting olacak. Balıkesir tarihinin en kalabalık mitinglerinden biri olacak. Biz bunu görüyoruz. Çünkü sokaktayız. Hem körfezde, hem merkezde hem diğer bölgelerde ciddi bir ilgi var. Çalışma yapan arkadaşlarımızdan geri dönüşler var."dedi. - BALIKESİR

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Kaynak: İHA

Cumhuriyet Halk Partisi, Kemal Kılıçdaroğlu, Onursal Adıgüzel, Balıkesir, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika CHP Genel Başkan Yardımcısı Adıgüzel'den Balıkesirlilere davet - Son Dakika

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