CHP Genel Başkan Yardımcısı baygınlık geçirdi!

Politika

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CHP Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Gökan Zeybek, Batman'da kayyum atamalarına karşı bir açıklama yaptı. Zeybek, açıklamasını bitmesinin ardından baygınlık geçirdi.

SAĞLIK DURUMU İYİ

Batman'da, İçişleri Bakanlığı tarafından Belediye Başkanı Gülistan Sönük'ün görevden alınması ve yerine kayyum atanmasının yankıları devam ediyor.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Gökan Zeybek ve partililer, Batman'da DEM Partililer bir araya gelerek, belediyeye kayyum atanması ile ilgili açıklamada bulundu. Gülistan Caddesi'nde yapılan açıklamanın ardından Zeybek, fenalaşarak yere yığıldı. Partililer tarafından ticari taksiye bindirilen Zeybek hastaneye kaldırıldı. Zeybek'in sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.