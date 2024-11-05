CHP Genel Başkan Yardımcısı baygınlık geçirdi! - Son Dakika
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Politika

CHP Genel Başkan Yardımcısı baygınlık geçirdi!

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CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökan Zeybek, Batman'da kayyum atamalarına karşı yaptığı açıklama sonrası baygınlık geçirdi.

05.11.2024 16:41
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CHP Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Gökan Zeybek, Batman'da kayyum atamalarına karşı bir açıklama yaptı. Zeybek, açıklamasını bitmesinin ardından baygınlık geçirdi.

SAĞLIK DURUMU İYİ

Batman'da, İçişleri Bakanlığı tarafından Belediye Başkanı Gülistan Sönük'ün görevden alınması ve yerine kayyum atanmasının yankıları devam ediyor.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Gökan Zeybek ve partililer, Batman'da DEM Partililer bir araya gelerek, belediyeye kayyum atanması ile ilgili açıklamada bulundu. Gülistan Caddesi'nde yapılan açıklamanın ardından Zeybek, fenalaşarak yere yığıldı. Partililer tarafından ticari taksiye bindirilen Zeybek hastaneye kaldırıldı. Zeybek'in sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı baygınlık geçirdi!

Gökan Zeybek, Politika, 3-sayfa, Güncel, Kayyum, Batman, Hukuk, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Politika CHP Genel Başkan Yardımcısı baygınlık geçirdi! - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (5)

  • Mehmet Emin Aloş:
    böyle batılın peşinden gidersen ALLAH çarpar işte 18 8 Yanıtla
  • Hasan Yılmaz:
    keşke ışıklara yürüseydi.. 8 5 Yanıtla
  • Alper Elma:
    kurtulmuş mu vah vah 8 4 Yanıtla
  • sudem meliss:
    Eyvah 4 3 Yanıtla
  • Balan Guler:
    ışıklar icinde bayilsin 2 1 Yanıtla
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