CHP Genel Başkan Yardımcısı Öztrak, Kütahya'da konuştu Açıklaması - Son Dakika

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, "Finansal sistemdeki krizin, işi nerelere götüreceği belli olmaz. Bugün ihracatçı 'iyi durumdayız' diyor ama ihracatçının durumunun da çok hızlı bir şekilde bozulduğunu görürüz." dedi.

Öztrak, kentteki bir otelde düzenlenen CHP Ekonomi Masası programında yaptığı konuşmada, "Türkiye Yönetilmiyor Savruluyor" başlıklı sunumunu aktardı.

Ekonomi Masası olarak 30 ili ziyaret ettiklerini ve 30 bin kilometre yol yaptıklarını belirten Öztrak, salgın sürecinde vatandaşların sıkıntılarını dinlemenin önemli olduğunu söyledi.

Liyakatin her yerde bittiğini savunan Öztrak, "Bir sayılı kararname dedikleri, Cumhurbaşkanlığının çıkarmış olduğu kararname var. Diyor ki tüm üst düzey memurlar benimle gelir, benimle gider. E o zaman herkes de sadakate göre hareket eder, liyakate göre değil. Türkiye'nin yaşadığı krizlerin arkasındaki en önemli nedenlerden biri özellikle yargıda, adalette, devlette liyakati, tarafsız davranışı bitirmiş olması." diye konuştu.

Faik Öztrak, ekonomik krizin zirve yaptığını ve Türk lirasının değer kaybettiğini kaydederek, şöyle devam etti:

"Türkiye mikro olarak baktığımız zaman üç tane krizi arka arkaya yaşıyor. 2001 krizini görmüş ve krizden çıkışı yöneten bürokrasideki en üst düzeydeki kişilerden biri olarak benim gördüğüm manzara şu: Önce güveni bitirdiler. Güven krizi başladı. Ardından şimdi bir döviz, kur krizi içine giriyoruz. Türk lirasının değerini tutamıyorlar ama bu burada kalmaz. Bu, arkasından döner finansal sistemde krize neden olur. Finansal sistemdeki krizin, işi nerelere götüreceği belli olmaz. Bugün ihracatçı 'iyi durumdayız' diyor ama ihracatçının durumunun da çok hızlı bir şekilde bozulduğunu görürüz."

Türk lirası değer kaybettiği için ülkenin dış borcunun 836 milyar lira arttığını vurgulayan Öztrak, "Sadece devletin bütçesini değil iş insanlarının bütçesini, ailelerin bütçesini de altüst ediyor. Çünkü Türkiye en fazla dövizle borçlanan ülkelerden bir tanesi." ifadesini kullandı.

Öztrak, iktidara geldiklerinde ekonomiyi düzelteceklerini dile getirdi.

Programın ardından Öztrak, CHP Ekonomi Masası heyetiyle Kütahya esnafını ziyaret etti.