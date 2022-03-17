CHP Genel Başkan Yardımcısı Öztunç'tan "Uludağ" açıklaması Açıklaması - Son Dakika
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CHP Genel Başkan Yardımcısı Öztunç'tan "Uludağ" açıklaması Açıklaması

17.03.2022 14:57
CHP Genel Başkan Yardımcısı Öztunç'tan "Uludağ" açıklaması Açıklaması

CHP Genel Başkan Yardımcısı Ali Öztunç, "Bir süre sonra Uludağ kalmayacak.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Ali Öztunç, "Bir süre sonra Uludağ kalmayacak. Buradaki ağaçlar, endemik bitki örtüsü, yabani hayat bittiği zaman Uludağ'ın ne anlamı kalacak?" dedi.

Öztunç, Uludağ Milli Parkı girişinde yaptığı basın açıklamasında, bölgenin milli park olarak kalması gerektiğini, kurulmak istenen Uludağ Alan Başkanlığı yönetiminin bölgeye zarar vereceğini iddia etti. Birilerine rant kapısı açılacağını öne süren Öztunç, "Bu alan başkanlığı filmini daha önce izledik. Kapadokya'da gördük. Kapadokya'da aynısını yaptılar. Bütün mağaraların altına, içine oteller kuruluyor. Kapadokya kalmadı. Bir süre sonra Uludağ kalmayacak. Buradaki ağaçlar, endemik bitki örtüsü, yabani hayat bittiği zaman Uludağ'ın ne anlamı kalacak?" diye konuştu.

Öztunç, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Buna izin vermemek gerekiyor, vermeyeceğiz. Bunun için gereken mücadele neyse onu yapacağız, TBMM'de. Bu kanun teklifi geldiğinde beş Bursa milletvekilimizin beşi, CHP'nin tüm milletvekilleri, Millet İttifakı'nın tüm milletvekilleri bu mücadeleyi vereceğiz ve buna izin vermeyeceğiz, vermememiz gerekiyor."

"Yeşil Bursa'yı gri Bursa yaptılar. Uludağ'ı da gri dağ yapmak istiyorlar." diyen Öztunç, bununla ilgili mücadeleyi sürdüreceklerini vurguladı.

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Kaynak: AA

Son Dakika Politika CHP Genel Başkan Yardımcısı Öztunç'tan 'Uludağ' açıklaması Açıklaması - Son Dakika


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