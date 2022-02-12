Üye Girişi
CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, Ordu'da esnafı ziyaret etti Açıklaması - Son Dakika

CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, Ordu'da esnafı ziyaret etti Açıklaması

12.02.2022 21:12
CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, Ordu'da esnafı ziyaret etti Açıklaması

CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, her alanda üretmek gerektiğini belirterek "Tarımda, sanayide, teknolojide ancak üreterek bu açmazdan çıkarız. Kaynaklarımızı doğru yerde kullanarak bu açmazdan çıkarız." dedi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, her alanda üretmek gerektiğini belirterek "Tarımda, sanayide, teknolojide ancak üreterek bu açmazdan çıkarız. Kaynaklarımızı doğru yerde kullanarak bu açmazdan çıkarız." dedi.

Torun, Ünye ilçesinde pazar esnafını ziyaret ettikten sonra gazetecilere, her gittiği yerde vatandaşların sorunlarıyla karşılaştıklarını söyledi.

Sorunların çözümü için öneriler ürettiklerini ancak hükümetin kendilerini dikkate almadığını iddia eden Torun, "Nereye gitsek işçisinden memuruna, esnafından sanayicisine kadar herkes inanılmaz sorunlar yumağı içerisinde ve çözüm bekliyor." diye konuştu.

Torun, bir süre önce belli öneriler sunduklarını ancak bunların hiç dikkate alınmadığını ileri sürerek şu değerlendirmede bulundu:

"Onun öncesinde ekonomi için tarım için birçok Türkiye'nin yaşanılan sorunlarıyla ilgili çözüm önerilerimizi ortaya koyduk. Sadece sorunu tespit etmedik, sorunu dinlemedik, aynı zamanda çözümlerimizi de ortaya koyduk. Ama bu iktidar tabii 'Hep ben bilirim, en iyisini ben yaparım.' anlayışı içerisinde hareket etti. Sonuç da ortada."

"Toplanan vergiler nereye gidiyor?" sorusunu yönelten Torun, "Bu ülkede bütün vatandaşlarımız içtiği sudan yediği ekmeğe kadar vergi ödüyor. 'Bizim vergilerimiz nereye gidiyor?' Bunu sormamız lazım. Sonuçta bu vergiler halkın lehine harcanır, halkın refahı artar, sorunları çözülür." dedi.

"Bu hükümetin artık halkı değil belli bir zümreyi düşündüğü ortadadır." ifadesini kullanan Torun şöyle devam etti:

"Görülüyor ki insanımız da bir çözüm arayışı içerisinde. İnşallah sandık geldiğinde de o iradesini ortaya koyacak ve artık birbirimizi kucaklayacağız. Bugüne kadar bu iktidar bizi ötekileştirdi, ayrıştırdı. Birbirimize düşmanlaştırdı. Kendisinden olmayanı ya terörist ilan etti ya da kendisi gibi düşünmeyeni dış güçlerin adamı olarak ilan etti. Biz empatiyi kaybettik, diyaloğu kaybettik. Bizim bir an önce barışmamız ve bu ülkenin menfaati için çalışmamız lazım. Her alanda üretmemiz lazım. Tarımda, sanayide, teknolojide ancak üreterek bu açmazdan çıkarız. Kaynaklarımızı doğru yerde kullanarak bu açmazdan çıkarız. Biz derhal seçim diyoruz."

Torun, elektrik faturalarına ilişkin de "Hangi esnafa, vatandaşa gittiysem fatura bir öncekinin üç katına çıkmış. Bunu hak etmiyoruz." diye konuştu.

YORUMLAR
500

Cumhuriyet Halk Partisi, Seyit Torun, Ekonomi, Tarım, Politika, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Politika CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, Ordu'da esnafı ziyaret etti Açıklaması - Son Dakika


Son Dakika Haberleri
20:22 Cinnet getiren polis memuru, eşini ve dostu olduğu öne sürülen kişiyi öldürdü
20:21 Sorular yanıt buldu! 6 muhalefet partisi lideri oturma krizini yuvarlak masa ile çözdü
20:21 Emre Belözoğlu, eski dostu Erol Bulut'a puan vermedi! Başakşehir şov yaptı
20:20 İsmail Kartal'dan Giresun galibiyeti sonrası Fenerbahçe taraftarına çağrı: Sabırlı olun
20:19 Rusya ve Ukrayna krizine Bakan Çavuşoğlu'ndan açıklama: Hazırlıklı olmak durumundayız
20:18 Giresunspor'un hocasından Fenerbahçe itirafı geldi: Onların istediği gibi oynadık
20:17 Türkiye'de 12 Şubat günü koronavirüs nedeniyle 272 kişi vefat etti, 86 bin 193 yeni vaka tespit edildi
20:17 Galatasaray stadında Fatih Terim maskeli bir taraftarı güvenlik güçleri zorla dışarı çıkartmaya çalıştı
20:16 6 muhalefet partisi lideri bir arada! Tarihi zirveden ilk görüntüler
20:16 47 yıl sonra ilki yaşayan Bayern Münih tarihi skorla yenildi
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.02.2022 21:25:09. #1.12#
SON DAKİKA: CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, Ordu'da esnafı ziyaret etti Açıklaması - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement