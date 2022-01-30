CHP Genel Başkan Yardımcısı Taşkın, Muğla'da basın toplantısı düzenledi Açıklaması - Son Dakika

CHP Sosyal Politikalardan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Yüksel Taşkın, Millet İttifakı olarak önemli ve kritik konularda ters düşmediklerini belirterek, "Kim dar bakıp ittifakı sıkıştırırsa millet ona sarı kartı gösterir." dedi.

Taşkın, Muğla'nın Marmaris ilçesinde partisinin ilçe başkanlığında düzenlediği basın toplantısında, siyasetin Türkiye'de olması gerekenden fazla sert ve şiddetli yürütüldüğünü söyledi.

Siyasi nezaketi elden bırakmayan bir ülke hayal ettiğini belirten Taşkın, "Bu durum toplumu geriyor, siyaseti geriyor. Asıl meselelerimizi tartışmak bir türlü mümkün olmuyor. Yoğun sorunlarımız var, emeklilik sistemimiz zorda. Bunları konuşmuyoruz. Ülkemizin sorunlarını medeni şekilde tartışmak istiyoruz. 22 milyon yoksul var bu ülkede. Bunu Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının 6,6 milyon aileye düzenli ve düzensiz verdiği yardımlardan anlıyoruz. Yoksulluktan çıkmak isteyen değil bu düzeni devam ettirmek isteyen bir iktidar var." diye konuştu.

"Hiçbir önemli meselede Millet İttifakı ters düşmedi"

Taşkın, ittifak çalışmalarına ilişkin soru üzerine, 6 partinin bir arada çalıştığını dile getirdi.

Kendi aralarında medeni olarak bir araya geldiklerini anlatan Taşkın, şöyle devam etti:

"Millet İttifakı, hiçbir kritik ve önemli meselede ters düşmemiştir. Her konuda anlaştığımız anlamına gelmiyor ancak ülkenin geleceği için asgari müşterekte yan yana gelebilmektir önemli olan. Zaten bunu yapmayan partiyi toplum cezalandıracak. Biz o gözle bakıyoruz. Millet İttifakı sadece seçim kazanma ittifakı değil, Türkiye'yi feraha kavuşturma ittifakı. Kim dar bakıp ittifakı sıkıştırırsa millet ona sarı kartı gösterir. Bizim ittifakımızı bölmeye çalıştılar, sonuç çıkmadı. İttifak olabildiğince düzgün ve verimli şekilde çalışıyor."

"Yerel yönetimler devletin bir parçası"

Taşkın, başka bir soru üzerine ise CHP'li belediyeler söz konusu olduğunda "kamunun bir parçası değilmiş" gibi bir kültür oluşturulduğunu iddia etti.

Yerel yönetimlerin devletin bir parçası olduğunu vurgulayan Taşkın, "Devlet içerisinde 'kar küremeyi ben yaptım başardım sen başaramadım' diye bir şey söz konusu olamaz. Herkes gücünü halka hizmet anlamında ortaklaştırırsa maksimum fayda sağlanır. Kamunun içerisinde farklı otoritelerin birbirini rakip olarak görmesi halkımıza yapılan bir haksızlık. Yerel yönetim reformu bu alanlarda şart oldu." değerlendirmesinde bulundu.

Toplantıya, CHP Ankara Milletvekili Yıldırım Kaya, Muğla Milletvekilleri Suat Özcan, Burak Erbay ve Mürsel Alban, Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay, CHP Marmaris İlçe Başkanı Zekican Balcı ve partililer katıldı.

Taşkın daha sonra Armutalan Kültür Merkezi'nde düzenlenen "İkinci Yüzyılda Eğitim Hakkı" isimli konferansa katıldı.