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CHP Genel Başkan Yardımcısı Torun'dan, "Mansur Yavaş" açıklaması Açıklaması - Son Dakika

CHP Genel Başkan Yardımcısı Torun'dan, "Mansur Yavaş" açıklaması Açıklaması

30.11.2021 13:38
CHP Genel Başkan Yardımcısı Torun'dan, "Mansur Yavaş" açıklaması Açıklaması

CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, "Sayın Mansur Yavaş, Ankara'nın seçilmiş belediye başkanıdır.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, "Sayın Mansur Yavaş, Ankara'nın seçilmiş belediye başkanıdır. Mansur Yavaş'ın arkasında, Ankara halkının ve Millet İttifakı'nın nefesi vardır." ifadesini kullandı.

Torun, yazılı açıklamasında, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'a yönelik sözlerine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

"Sayın Mansur Yavaş, Ankara'nın seçilmiş belediye başkanıdır. Mansur Yavaş'ın arkasında, Ankara halkının ve Millet İttifakı'nın nefesi vardır" ifadesini kullanan Torun, şöyle devam etti:

"Bu tehdit dilinden şimdiye kadar kimseye fayda gelmemiştir, bundan sonra da gelmeyecektir. Sayın Bahçeli ayrıca grup konuşmasında, 'Kaosa yatırım yapanlar, provokasyon nöbetine girenler, akıllarını başlarına devşirsinler' demiş. İşte asıl kaos arayan bu tehdit dilinin sahipleridir. Seçilmiş belediye başkanımızı tehdit etmeye kalkanlar, önce haddini bilmelidir. Bahçeli, şunu açık ve net olarak bilmelidir, CHP olarak hiçbir belediye başkanımızı bu tehdit diline yedirmeyiz."

Cumhuriyet Halk Partisi, Mansur Yavaş, Seyit Torun, Ankara, Politika, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Politika CHP Genel Başkan Yardımcısı Torun'dan, 'Mansur Yavaş' açıklaması Açıklaması - Son Dakika


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SON DAKİKA: CHP Genel Başkan Yardımcısı Torun'dan, "Mansur Yavaş" açıklaması Açıklaması - Son Dakika
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