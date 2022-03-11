CHP Genel Başkan Yardımcısı Torun, Zonguldak'ta konuştu Açıklaması - Son Dakika

CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, "Bizim sorunlarımızı çözecek kaynağımız da var, insanımız da var, doğal kaynağımız da var. Tek şey planlama yapmak, strateji kurmak ve kaynakları doğru yerde kullanmak. Bunu yaptığımızda başaracağız." dedi.

Torun, partisinin Zonguldak İl Başkanlığında yaptığı açıklamada, 31 Mart Yerel Seçimlerinde başarılı olduklarını, belediyelerinin toplumun bütün kesimini kucaklayarak hiç kimseyi ayırt etmeden, yaşam biçimi, siyasi düşüncesi, etnik yapısı, hiçbir şeyi ayrıştırmadan kucakladığını söyledi.

Torun, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun vatandaşların kışı rahat geçirebilmeleri için kara kış fonu oluşturma çağrısında bulunduğunu hatırlattı.

Bu ülkenin sorunlarını çözecek kaynağının bulunduğunu belirten Torun, şöyle devam etti:

"Tüm mesele bu kaynakların doğru yerde kullanılması. Tarımda üretmiyoruz, sanayide üretmiyoruz, teknolojide üretmiyoruz, tüketen bir toplum olduk. Bundan 10 yıl önce kişi başına düşen milli gelirimiz bugünkünün neredeyse 2 katıydı ama maalesef şu anda her geçen gün yabancı para birimi karşılığında gelirimiz azalıyor ama çözüm var, hiç umutsuz olmaya gerek yok. Bizim sorunlarımızı çözecek kaynağımız da var, insanımız da var, doğal kaynağımız da var. Tek şey planlama yapmak, strateji kurmak ve kaynakları doğru yerde kullanmak. Bunu yaptığımızda başaracağız."

Torun, daha sonra Kandilli, Ereğli ve Alaplı belediyelerini ziyaret etti.