CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu İstanbul'da - Son Dakika
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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu İstanbul'da

12.05.2022 19:00

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu İstanbul'da CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu Yargıtay'ın CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu hakkındaki kararının ardından "Partimizin tüm milletvekilleri, derhal İstanbul il başkanlığı binamıza doğru yola çıkın" çağrısı yapması sonrası,...

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu İstanbul'da

İSTANBUL - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu Yargıtay'ın CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu hakkındaki kararının ardından "Partimizin tüm milletvekilleri, derhal İstanbul il başkanlığı binamıza doğru yola çıkın" çağrısı yapması sonrası, Ankara'dan İstanbul'a geldi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Yargıtay'ın CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu hakkındaki kararının ardından tarifeli seferle saat 18.00'de Ankara'dan İstanbul'a geldi. İstanbul Havalimanı VİP salonunda İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu karşıladı. Kılıçdaroğlu, daha sonra havalimanından ayrıldı. Twitter hesabından yaptığı paylaşımda "Partimizin tüm milletvekilleri İstanbul İl Başkanlığı binamıza doğru yola çıkın" çağrısı yapan Kılıçdaroğlu, CHP İstanbul İl Başkanlığı'na hareket etti.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu İstanbul'da
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu İstanbul'da
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu İstanbul'da
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu İstanbul'da

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Cumhuriyet Halk Partisi, Kemal Kılıçdaroğlu, Yargıtay, İstanbul, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

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