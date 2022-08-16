Kılıçdaroğlu'ndan basına servis edilmeyen sürpriz ziyaret! Eve sadece kendisi çıktı

Ankara'da cemevine yönelik gerçekleştirilen provokatif saldırı, hem iktidar cephesinde hem de muhalefet cephesinde büyük tepkiyle karşılaştı. Vatandaşlar arasında ayrımcılığı körükleyecek bu tarz eylemlere asla müsaade etmeyeceklerini belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan önce cemevi ziyareti yaptı, ardından Hacı Bektaş Veli'yi anma törenlerine katıldı.

KILIÇDAROĞLU'NDAN SÜRPRİZ ZİYARET

Cemevi saldırısına sert tepki gösteren muhalefet cephesinde ise gündemde sürpriz bir ziyaret vardı. Ancak bu ziyaretin dikkat çeken yanı hiç bir şekilde basınla paylaşılmaması oldu. Muhalif'te yer alan habere göre CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 7 Ağustos'ta Cem Vakfı Genel Başkanı İzzettin Doğan'ı Sarıyer'deki evinde ziyaret etti.

KAFTANCIOĞLU VE GENÇ, YUKARI ÇIKMADI

Ziyaretle ilgili dikkat çeken bir diğer detay ise Kılıçdaroğlu'nun Doğan'a ziyaretinde kurmaylarını yanına almaması oldu. İddiaya göre Kılıçdaroğlu'na eşlik eden CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu ve Sarıyer Belediye Başkanı Şükrü Genç, genel başkanlarına eşlik etmek yerine mahalle halkı ile sohbet ederek, görüşmenin sona ermesini bekledi.

KORUMLAR DAHİ İÇERİ GİRMEDİ, NE KONUŞTUKLARI BİLİNMİYOR

CHP Genel Başkanı'nın korumalarının dahi eve çıkmadığı belirtilirken, iki ismin uzun bir süre görüşme gerçekleştirdiği aktarıldı. Ancak Kılıçdaroğlu ve Doğan'ın gündeminin ne olduğu konusunda net bir bilgi olmadığı kaydedildi.

Kaynak: Muhalif



