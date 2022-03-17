CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu 'Bergen' filmini izledi - Son Dakika
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CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu 'Bergen' filmini izledi

17.03.2022 12:12
CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu 'Bergen' filmini izledi

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, eşi Selvi Kılıçdaroğlu, CHP Kadın Kolları Genel Başkanı Aylin Nazlıaka ve Ankara il örgütü ile birlikte 'Bergen' filmini izledi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, eşi Selvi Kılıçdaroğlu, CHP Kadın Kolları Genel Başkanı Aylin Nazlıaka ve Ankara il örgütü ile birlikte 'Bergen' filmini izledi.

CHP Kadın Kolları Genel Başkanlığının ev sahipliğinde, Ankara İl Teşkilatının organizasyonuyla kadına yönelik şiddete dikkat çeken bir etkinlik düzenlendi. Etkinlik kapsamında CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, eşi Selvi Kılıçdaroğlu, CHP Kadın Kolları Genel Başkanı Aylin Nazlıaka ve Ankara İl Teşkilatı üyeleri sinemada Bergen filmini izledi. Eski CHP Genel Başkanı Hikmet Çetin, Parti Meclisi üyeleri, milletvekilleri, Ankara İl Başkanı Ali Hikmet Akıllı, Kadın Kolları Genel Sekreteri Mehtap Yücel, Kadın Kolları MYK Üyeleri Aliye Ersever, Fevziye Pehlivan, Armağan Akyüz, Ankara İl Kadın Kolları Başkanı Ayfer Ayaz'ın da katıldığı etkinlikte Kılıçdaroğlu ve eşine patlamış mısır ikram edildi.

Film sonrası gazetecilerin sorularını yanıtlayan CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, "Öncelikle filmin yönetmenini, oyuncularını yürekten kutluyorum. Bir dramı kalıcı kıldılar. Kadına yönelik şiddetin hangi sonuçlar doğurduğunu hep birlikte izledik. Umarım bir daha hiçbir kadının başına bu tür olaylar gelmez" dedi. Selvi Kılıçdaroğlu ise, "Hem acı hem umut var. Sonunda kadının yine pes etmemesi, direnmesi bana umut veriyor" diye konuştu. - ANKARA

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu 'Bergen' filmini izledi

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Cumhuriyet Halk Partisi, Kemal Kılıçdaroğlu, Ankara, Bergen, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu 'Bergen' filmini izledi - Son Dakika


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