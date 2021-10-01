CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu: "İttifak olarak güçlendirilmiş parlamenter sistem için çalışıyoruz" - Son Dakika

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu: "İttifak olarak güçlendirilmiş parlamenter sistem için çalışıyoruz"

ANKARA - Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Güçlendirilmiş parlamenter sistem için çalışıyoruz. İttifakın bütün bileşenleri olarak çalışıyoruz" dedi.

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, gazetecilerin yeni anayasaya ilişkin soruları üzerine Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yeni anayasa çağrısına ilişkin olarak, "Kendisine ve büyük bir ihtimalle MHP'ye yaptığı çağrı" ifadelerini kullandı. "Sizin de çalışmanız olacak mı?" sorusuna ise Kılıçdaroğlu, "Elbette olacak. Var. Güçlendirilmiş parlamenter sistem için çalışıyoruz. İttifakın bütün bileşenleri olarak çalışıyoruz" yanıtını verdi.