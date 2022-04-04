CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, KESK, DİSK, TMMOB ve TTB başkanlarını kabul etti - Son Dakika

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Kamu Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu (KESK), Türkiye Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu (DİSK), Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB) ve Türk Tabipleri Birliği (TTB) başkanlarını kabul etti.

CHP'den yapılan açıklamaya göre, Kılıçdaroğlu, KESK Eş Genel Başkanları Mehmet Bozgeyik ve Şükran Kablan Yeşil, DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu, TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Emin Koramaz, TTB Genel Başkanı Şebnem Korur Fincancı ve DİSK Genel Sekreteri Adnan Serdaroğlu'ndan oluşan heyetle makamında görüştü.

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'na, Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba eşlik etti.