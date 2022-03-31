CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Manisa'da esnafı ziyaret etti - Son Dakika
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CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Manisa'da esnafı ziyaret etti

31.03.2022 12:19
CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Manisa'da esnafı ziyaret etti

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Manisa programı kapsamında esnafla bir araya geldi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Manisa programı kapsamında esnafla bir araya geldi.

Yunusemre ilçesi İzmir Caddesi'ndeki iş yerlerini gezen Kılıçdaroğlu, esnafla sohbet etti ve sorunlarını dinledi.

Kılıçdaroğlu'nun ziyareti esnasında çiğköfte dükkanında çalışan bir kişi, HDP'li olduğunu belirterek, "Ben HDP'liyim, terörist değilim. İstanbul ile Ankara'yı nasıl birlikte aldıysak, ben istiyorum ki iktidarı da beraber alalım." dedi.

Kemal Kılıçdaroğlu da "İktidar her halükarda milletin oylarıyla alınacaktır inşallah. Memlekete huzur gelecektir. Huzurla beraber bereket ve güzellikler de gelecek." yanıtını verdi.

İl merkezindeki esnaf ziyaretini tamamlayan Kılıçdaroğlu, daha sonra Saruhanlı ilçesine geçerek, Belediye Başkanı Zeki Bilgin'i ziyaret etti.

Basına kapalı gerçekleşen ziyaret sonrası belediyeden ayrılan Kılıçdaroğlu, dışarıda bekleyen kalabalığa seslendi.

Belediye Başkanı Bilgin'den ilçedeki çalışmaları hakkında bilgi aldığını anlatan Kılıçdaroğlu, "Güzel çalışmaları yakından takip ediyorum. Kimse umudunu yitirmesin, geleceğiz. Şundan emin olmanızı istiyorum, geliyor, gelmekte olan." diye konuştu.

Daha sonra Akhisar ilçesine hareket eden Kılıçdaroğlu, burada basına kapalı gerçekleştirilen "Kadın Buluşmaları" etkinliğine katıldı.

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Kemal Kılıçdaroğlu, CHP Genel Başkanı, Ankara, Manisa, Politika, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Politika CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Manisa'da esnafı ziyaret etti - Son Dakika


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