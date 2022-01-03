CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Mersin'de metro temel atma töreninde konuştu Açıklaması - Son Dakika

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Millet İttifakı olarak inşallah yeni bir başarıya da imza atacağız. Süleyman Şah Türbesi'ni tekrar topraklarımıza getireceğiz ve bayrağımızı göndere dikeceğiz." dedi.

Kılıçdaroğlu, Mersin Büyükşehir Belediyesince kentin düşman işgalinden kurtuluşunun 100. yıl dönümü dolayısıyla Yenişehir ilçesinde oluşturulan 100. Yıl Etkinlik Alanı'na geldi.

Parti yöneticileri, milletvekilleri ve Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer'in eşlik ettiği Kılıçdaroğlu, bir süre sonra etkinlik alanına gelen İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ile "Milli Mücadele", "Yüzyıl" ve "Mersin'in Hafızası" adlı sergileri gezdi.

Kılıçdaroğlu ile Akşener, sanal gerçeklik gözlüğü takarak kentin tarihi ve kültürel yerlerinin 360 derecelik fotoğraflarını inceledi, etkinlik kapsamındaki konseri dinledi. Akşener, konser sırasında solistten söylemesini istediği Selanik türküsüne de eşlik etti.

Etkinliğin ardından, beraberinde Akşener ve diğer ilgililerle Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen Büyükşehir Belediyesi Metro Temel Atma Töreni'ne katılan Kılıçdaroğlu, alanda daha önce miting yapmalarına izin verilmediğini söyledi.

Kemal Kılıçdaroğlu, meydanın dolduğunu ifade ederek, "Demek ki meydan dolabiliyor, demek ki halk değişim, seçim, dönüşüm, adalet istiyor. Halk, hak, hukuk ve adalet istiyor." diye konuştu.

Metronun temelinin, Mersin'in düşman işgalinden kurtuluşunun 100. yıl dönümünde atıldığını aktaran Kılıçdaroğlu, çalışmanın bir belediye başkanının kentine yapabileceği en büyük yatırım olduğunu dile getirdi.

"Hepiniz bunun tanığı olacaksınız"

Kılıçdaroğlu, Türkiye'nin Milli Mücadele döneminde önemli başarılara imza attığını belirterek, "Millet İttifakı olarak inşallah yeni bir başarıya da imza atacağız. Süleyman Şah Türbesi'ni tekrar topraklarımıza getireceğiz ve bayrağımızı göndere dikeceğiz. Hepiniz bunun tanığı olacaksınız." ifadesini kullandı.

Emeklilerin, işsizlerin ve ev kadınların dertlerini bildiğini vurgulayan Kılıçdaroğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bu ülke zengin, güçlü bir ülke. Bu ülkede taşı sıksa suyunu çıkaracak gençlerimiz var. Gençlerimiz yaşıyor ama onlar da umutsuz. Onlar da 'Acaba yurt dışına gidersem daha iyi koşullarda çalışabilir miyim' diye düşünüyorlar. Size sözüm söz, Millet İttifakı olarak Samandağ'dan başlayıp Mersin'e kadar bütün bu havzayı, Akdeniz'in en görkemli havzası haline getireceğiz, göreceksiniz. Yine göreceksiniz 5 yıl içerisinde İstanbul'un nüfusu 2,5 milyon azalacak. Adana'dan, Mersin'den, Hatay'dan başlayarak bu bölge 5 yıl içerisinde Akdeniz'in en görkemli bölgesi haline gelecek. Yine göreceksiniz 5 yıl içerisinde bu bölgede katma değeri yüksek ürünler üretilmeye başlanacak. Göreceksiniz bu bölge Afrika'nın, Avrupa'nın, Uzak Doğu'nun ve Kafkasların en güçlü merkezi haline gelecek. Göreceksiniz bu bölgede bacalar tütecek, herkesin huzuru yerinde olacak ve huzur içerisinde yaşayacak, işi, aşı olacak, huzur içinde yaşayacak."

"Bütçemiz, yeterli kaynağımız var"

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, vaatte bulunduğu projeleri için kaynak olduğunu anlatarak, "Diyeceksiniz 'Söyledikleriniz güzel de yeterli kaynağımız var mı? Bunlar yapılabilir mi'. Evet bütçemiz, yeterli kaynağımız var. Kaynağın nereye harcanacağını belirleyen siyasi otoritedir. Siyasi otorite diyor ki 'Ben yandaşlara kaynak ayıracağım'. Biz de 'Biz yandaşlara değil vatandaşlara hizmet edeceğiz, kaynağı vatandaşa, fabrikalara ayıracağız' diyeceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

Kemal Kılıçdaroğlu, konuşmasına şöyle devam etti:

"Hani var ya gitmediğiniz yollardan dolayı dolarla para, köprülerden geçiyorsunuz avrolarla para, 50, 70, 30 yıllık garantiler... Bütün bunların tamamına Allah'ın izniyle Millet İttifakı sürecinde son vereceğiz. Tamamını kamulaştıracağız. Son vereceğiz, göreceksiniz. 'Hani paran nerede'. Para var efendim para var. Parayı halk için kullanacaksınız, bir avuç kişi için değil. Bunların tamamını lütfen bilin, hafızanızın bir yerinde tutun ve göreceksiniz ki bunların tamamı olabiliyor, olacak ve yapacağız. Her evde tencere kaynayacak."

"Bütün gençlere sesleniyorum, sandığa gideceksiniz"

Gençlerin umutsuzluğa kapılmamasını isteyen Kılıçdaroğlu, şu görüşleri paylaştı:

"Cumhuriyet tarihine çok değerli bir miras bırakacaksınız. Önünüze sandık gelecek, büyük bir heyecanla sandığa gideceksiniz ve ilk kez oy kullanacaksınız. İlk kez otoriter bir yönetimi demokratik yollarla değiştireceksiniz ve dünya siyaset tarihine çok ama çok önemli bir mirası sizler bırakacaksınız. Bütün gençlere sesleniyorum, sandığa gideceksiniz, demokrasinin tarihini yazacaksınız, dünya siyaset tarihine olağanüstü bir mirası sizler bırakacaksınız. O nedenle, gençler biliyorum siyasete biraz mesafelisiniz, ama sandığa gitmeyi sakın unutmayın. 'Sandık gelecek mi', o soru da soruluyor. Gelecek efendim gelecek. Bugün olmazsa yarın, yarın olmazsa öbür gün gelecek."

"Güven üzerine siyaseti inşa edeceğiz"

Hakkı, hukuku, adaleti getireceklerini belirten Kılıçdaroğlu, hiç kimsenin kimliğiyle, inancıyla, yaşam tarzıyla ilgilenmeyeceklerini, herkesin inancına, kimliğine, yaşam tarzına saygı göstereceklerini vurguladı.

Kılıçdaroğlu, harcayacakları her kuruşun hesabını millete vereceklerini, en geç 2 yıl içerisinde Suriyelileri davul ve zurnayla memleketlerine göndereceklerini ifade etti.

Kendilerine güvenilmesini isteyen Kılıçdaroğlu, şunları dile getirdi:

"Bize güveneceksiniz, biz de size güveneceğiz. Güven üzerine siyaseti inşa edeceğiz. Asla ırkçılık yapmıyorum. Herkesin kimliğine saygılıyım. Suriyeliler de kendi ülkelerinde huzur içinde yaşasınlar. Buraya arzu ederlerse turist olarak gelebilirler, kapılarımız açık, gezebilirler, hiçbir sorun yok. Onların açtığı, açmaz noktaya getirdiği dış politikayı Mustafa Kemal'in söylediği 'yurtta barış dünyada barış'ın üzerine inşa edeceğiz. Suriye'yle de Mısır'la da barışacağız. Bütün komşularımızla barışacağız. Sadece iç politikada değil, dış politikada da Türkiye, kurucu ayarlarına yeniden dönecek."