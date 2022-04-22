CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'ndan 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı mesajı Açıklaması - Son Dakika
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CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'ndan 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı mesajı Açıklaması

22.04.2022 18:06
CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'ndan 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı mesajı Açıklaması

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Mustafa Kemal Atatürk, 23 Nisan'ı Türk çocuklarıyla birlikte tüm dünya çocuklarına armağan etmiştir.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, " Mustafa Kemal Atatürk, 23 Nisan'ı Türk çocuklarıyla birlikte tüm dünya çocuklarına armağan etmiştir. Evlatlarımıza demokrasiyi miras bırakmak da Cumhuriyet'in bugünkü temsilcileri olarak bizlere nasip olacaktır." ifadelerini kullandı.

Kılıçdaroğlu, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Mesajında, Mustafa Kemal Atatürk'ün, Amasya Genelgesi'ndeki "Milletin istiklalini, yine milletin azim ve kararı kurtaracaktır." ifadesine yer veren Kılıçdaroğlu, şunları kaydetti:

"Türkiye Büyük Millet Meclisi, 102 yıl önce işte bu azim ve kararlılığın nişanesi olarak bizzat Mustafa Kemal Atatürk tarafından kurulmuştur. Günümüzde demokrasi karşıtlarının itibarsızlaştırmaya çalıştığı TBMM, milletimizin tam bağımsızlık ve demokrasi hasretinin buluştuğu kutlu çatının adıdır. Hiç kimsenin bir diğerinden üstün olmadığı, yurttaşları arasında hiçbir ayrım gözetmeyen, herkesin kayıtsız şartsız eşit haklara sahip olduğu Türkiye Cumhuriyeti'nin temelinde de Milli Kurtuluş Savaşı boyunca eşsiz bir dayanışma ve inanç örneği gösteren Gazi Meclisimiz vardır.

Mustafa Kemal Atatürk, aynı zamanda 23 Nisan'ı Türk çocuklarıyla birlikte tüm dünya çocuklarına armağan etmiştir. Evlatlarımıza demokrasiyi miras bırakmak da Cumhuriyet'in bugünkü temsilcileri olarak bizlere nasip olacaktır. Ancak Türkiye Cumhuriyeti'ni demokratik standartları gelişmiş, laik, sosyal bir hukuk devleti olarak, çağdaş uygarlığın ötesine taşıyacak olanlar da şüphesiz genç nesillerimizdir."

Gençlerden gerçek birer vatansever olmalarını beklediklerini vurgulayan Kılıçdaroğlu, mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Saray Hükümetinin karanlığına mahkum olan güzel ülkemiz, ancak gerçek vatanseverlerin elinde aydınlığa ulaşacaktır. Bu duygu ve düşüncelerle, dünya çocuklarıyla birlikte tüm çocuklarımızın ve milletimizin Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutluyorum. Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere 23 Nisan 1920'de Türkiye Büyük Millet Meclisinin açılışına yetişen 115 mebusu ve sonrasında çalışmalara katılan diğer mebuslarımızı rahmetle, saygıyla anıyorum. Terörle mücadelede şehit düşen güvenlik güçlerimize Allah'tan rahmet, yakınlarına sabırlar diliyorum."

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Mustafa Kemal Atatürk, Kemal Kılıçdaroğlu, Ulusal Egemenlik, 23 Nisan, Politika, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Politika CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'ndan 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı mesajı Açıklaması - Son Dakika


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SON DAKİKA: CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'ndan 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı mesajı Açıklaması - Son Dakika
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