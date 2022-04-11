CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'ndan Göç İdaresi Başkanlığına "sığınmacı" eleştirisi Açıklaması - Son Dakika
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CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'ndan Göç İdaresi Başkanlığına "sığınmacı" eleştirisi Açıklaması

11.04.2022 16:58
CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'ndan Göç İdaresi Başkanlığına "sığınmacı" eleştirisi Açıklaması

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Ülke yolgeçen hanına döndü.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Ülke yolgeçen hanına döndü. Göç İdaresi'ne milletimiz adına gitmem gerekiyor ama sonucun ne olacağını herkes biliyor." ifadelerini kullandı.

Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabından, Jandarma Genel Komutanlığı'nın Twitter hesabından yaptığı göçle ilgili paylaşımı ve Göç İdaresi Başkanlığını eleştirdi.

Göç konusunun şiirlerle romantize edilecek bir mesele olmadığını vurgulayan Kılıçdaroğlu, sığınmacıların kaçak yollarla hala ülkeye geldiğini belirtti.

"Ülke yolgeçen hanına döndü. Göç İdaresi'ne milletimiz adına gitmem gerekiyor ama sonucun ne olacağını herkes biliyor. Zincirler, teller, şimdi kum torbası koyarlar herhalde." ifadelerini kullanan Kılıçdaroğlu, şunları kaydetti:

"Milletimiz adına Göç İdaresi'ne soruyorum. Sığınmacıların eski kimlik bilgileri elinizde mevcut mu? Kaçına vatandaşlık verdiniz ve hangi güvenlik soruşturmalarından geçirdiniz? Sınırlarımızın delik deşik edilmesini neden izliyorsunuz? Amaç ne? Neyin hazırlığındasınız? Göç İdaresi'nden randevu talep etmeden önce, milletimiz adına sabırla bu soruların yanıtlarını bekleyeceğim. Bu arada şiir yazmayı bırakın, işinizi yapın!"

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Kemal Kılıçdaroğlu, CHP Genel Başkanı, Medya, GÖÇ, Politika, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Politika CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'ndan Göç İdaresi Başkanlığına 'sığınmacı' eleştirisi Açıklaması - Son Dakika


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SON DAKİKA: CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'ndan Göç İdaresi Başkanlığına "sığınmacı" eleştirisi Açıklaması - Son Dakika
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