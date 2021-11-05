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CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'ndan, Türkiye'deki büyükelçilere mektup - Son Dakika

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'ndan, Türkiye'deki büyükelçilere mektup

05.11.2021 19:53
CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'ndan, Türkiye'deki büyükelçilere mektup

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Türkiye'deki tüm büyükelçilere kendi dillerinde "Kanal İstanbul Projesi" ile ilgili mektup gönderdiğini bildirdi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Türkiye'deki tüm büyükelçilere kendi dillerinde "Kanal İstanbul Projesi" ile ilgili mektup gönderdiğini bildirdi.

Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Suyumuz, toprağımız, doğamız bizim her şeyimizdir; yok edilmesine izin vermeyeceğim." ifadesini kullanarak, gönderdiği mektubu paylaştı.

Mektubunda, iklim krizinin tüm dünyanın ortak sorunu olduğuna değinen Kılıçdaroğlu, iklim krizinden geçmekte olan dünyayı ağır bir şekilde etkileyecek bir projenin bugün Türkiye'nin gündeminde olduğunu belirtti.

Kemal Kılıçdaroğlu, mektubunda şu ifadelere yer verdi:

"Kanal İstanbul Projesi, ekolojik sistemi altüst ederek sadece Türkiye'ye değil tüm dünyaya zarar verecek niteliktedir. İklim kriziyle mücadelenin ortak sürdürülmesi için Akdeniz havzasının en büyük şehirlerinden biri olan İstanbul ve dünyamızın geleceği adına bu çağrının yapılması zorunlu bir hal almıştır. Bütün dünyanın iklim krizinin yıkıcı etkileriyle mücadele içinde olduğu bir süreçte, Kanal İstanbul gibi ekosistem bütünlüğünü bozarak, doğaya geri dönüşü olmayan zararlar verecek bir projenin desteklenmesi, doğanın korunması ve iklim krizi ile mücadeleyle taban tabana zıt niteliktedir.

Ülkenizdeki yatırımcılar, Kanal İstanbul gibi her yönüyle dünya iklimine karşı bir hareket olan bu projeyi desteklememelidir. Bu, ülkemiz ile birlikte dünyanın iklimine de dönülmez bir zarar verecektir. İstanbul'a ihanet, dünyaya ihanet anlamına gelir. Kanal İstanbul Projesi'nin uygulanmasının önlenmesi için mücadele vermeye devam edeceğim. Ülkemin iklimini, havasını, suyunu, toprağını korumak benim görevim. Sizlere de dünyayı korumak için çağrıda bulunuyorum. Saygılarımla."

Kemal Kılıçdaroğlu, CHP Genel Başkanı, İstanbul, Türkiye, Politika, Son Dakika

Kaynak: AA

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