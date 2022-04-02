CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Otizm Farkındalık Günü etkinliğinde konuştu Açıklaması - Son Dakika
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CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Otizm Farkındalık Günü etkinliğinde konuştu Açıklaması

02.04.2022 16:21
CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Otizm Farkındalık Günü etkinliğinde konuştu Açıklaması

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Üzülerek ifade edeyim kaç otizmli çocuğumuz var bilmiyoruz.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Üzülerek ifade edeyim kaç otizmli çocuğumuz var bilmiyoruz. Görülmüyor bu aileler. Normalde bunların saptanması lazım." dedi.

Kılıçdaroğlu, Ankara Büyükşehir Belediyesinin 2 Nisan Dünya Otizm Farkındalık Günü dolayısıyla Doğan Taşdelen Çağdaş Sanatlar Merkezi'nde düzenlediği programa katıldı.

Bu toplantılara her katıldığında yeni şeyler öğrendiğini belirten Kılıçdaroğlu, sorunu yaşayanı dinlemek kadar değerli bir şey olmadığını ifade etti.

"Sorunu yaşayanı dinlerseniz sağlıklı ve tutarlı çözümler üretirsiniz" diyen Kılıçdaroğlu, kendisinden önce söz alan akademisyenlerin ve sivil toplum kuruluşu temsilcilerinin pek çok sorunu dile getirdiklerini söyledi.

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, şöyle devam etti:

"Belki dile gelmeyen başka sorunlar da var ama sonuçta bu sorunları çözmemiz lazım. Sorunları çözecek kurumun adı sosyal devlet. Hani var ya Anayasa'da, değiştirilmesi teklif dahi edilemeyecek maddeler arasında yer alan, 'Türkiye Cumhuriyeti Devleti demokratik, laik, sosyal bir hukuk devletidir.' Sosyal hukuk devleti, yani sosyal devlet, sorunu olan, sorunu çözmekte yetersiz kalan bireyleri, aileleri o sorundan olabildiğince kurtarmaktır. Geliri olmayan ailelere gelir sağlamaktır, varsa sürekli bakabileceği bir kişi, bir engelli varsa evde, engellinin en az yük getireceği ortamı sağlamaktır. Bu tür sorunlarla ilgili sağlıklı verileri derlemektir. Üzülerek ifade edeyim, kaç otizmli çocuğumuz var bilmiyoruz. Görülmüyor bu aileler. Normalde bunların saptanması lazım."

İngiltere'de yerel belediyelerin yeni doğan çocuklar hakkında detaylı raporlar tuttuğuna dikkati çeken Kılıçdaroğlu, "Bizde böyle bir şey yok. Aile keşfederse. Zaten belli aralıklarla çocuklarımızı doktora bile götürmüyoruz neredeyse. Dolayısıyla burada Sağlık Bakanlığına ve Milli Eğitim Bakanlığına görev düşüyor. Veriler alınmalı, TÜİK bu verileri sürekli, düzenli almalı ve bu veriler kamuoyuna bir şekliyle yansıtılmalı." diye konuştu.

Milli Eğitim Bakanlığının bu çocukların eğitimine özel önem vermesi gerektiğine vurgu yapan Kılıçdaroğlu, bu tür çocukların akranlarıyla beraber eğitim almasının önemine değindi.

Otizmliler için özel öğretmen olması gerektiğini, bunun da "görgü öğretmeni" adını taşıdığını ilk kez bu toplantıda duyduğunu aktaran Kılıçdaroğlu, "MEB kadrolarında böyle bir kadro yok. Bu kadronun oluşturulması lazım. Bu kadronun oluşturulması için siyaset kurumunun bunu bilmesi, baskı kurması lazım. Örneğin, MEB bütçesi görüşülürken bu konunun gündeme getirilmesi lazım." açıklamasını yaptı.

Kılıçdaroğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bu tür ailelerde anne sürekli çocuğa baktığı için çalışma hayatından da kopmuş oluyor. Anne, evde engelli birisi varsa ve buna düzenli bakmak zorundaysa mutlaka sosyal güvenlik hakkına kavuşmalı, primi devlet tarafından yatırılmalı. Yeri zamanı geldiğinde o da emekliliğe hak kazanmalı. Biz bunu, aile destekleri sigortası içinde çözmeyi düşünüyoruz. Eğitim hakkı, evet. Bu çok dramatik bir olay. Bu çocukların en az 40 saat haftada ders görmesi lazım ama 2 saat görüyor. MEB gerçekten milli mi değil mi o da tartışılabilir bu çerçevede. 40 saat ders görmesi gereken bir çocuğa siz 2 saat ders veriyorsanız bu çocuğu sosyal devlet olarak gözden çıkarmışsınız demektir. O zaman bu sosyal devlet değil. Lüften hukukçu desteği isterseniz onu da veririz, bu tür aileler, evlatlarına 40 saat ders vermiyorsa MEB, tazminat davası açın, hak arayın. MEB'i zorlayın 40 saatlik ders versin."

Bu davaların sürekli hale geldiği zaman devletin bu tazminatı ödemekten kaçınacağı için doğal olarak 40 saatlik dersi öngöreceğini tekrarlayan Kemal Kılıçdaroğlu, "Bizim siyasetçi olarak yapacağımız bir katkı varsa bu katkıyı her zaman sunmaya hazırız." dedi.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş da sorunlara çözüm üretmek için bu tür derneklerle birlikte çalışmaya özen gösterdiklerini, yerel yönetim olarak üzerlerine düşen her şeyi yapmaya hazır olduklarını söyledi.

Yavaş, bu tür ailelerin çocuklarını bırakarak işlerini halledebilmeleri amacıyla çocuklar için iki yeni "mola yeri" açacaklarını da bildirdi.

Otizmli çocukların eğitimleri ve yaşamları hakkında akademisyenler tarafından bilgilerin de verildiği etkinlikte, Otizm Vakfı öğrencisi çocuklar çeşitli gösteriler sundu.

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milli eğitim bakanlığı, Kemal Kılıçdaroğlu, CHP Genel Başkanı, Otizm, Politika, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Politika CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Otizm Farkındalık Günü etkinliğinde konuştu Açıklaması - Son Dakika


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