CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, partisine katılan kadın üyeleri kabul etti - Son Dakika

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin 75 bininci kadın üyesini kabul etti.

Partiden yapılan açıklamaya göre, Kılıçdaroğlu, 75 bininci üye Mesude Asya Kırçuval'a parti rozetini taktı, MHP'den istifa ederek partisine katılan Kezban Özkan'ı da ağırladı.

CHP'ye gösterilen ilgiden memnuniyetini dile getiren Kılıçdaroğlu'na görüşmede, Kadın Kolları Genel Başkanı Aylin Nazlıaka, Kadın Kolları Merkez Yürütme Kurulu Üyesi Fevziye Pehlivan ve Malatya İl Kadın Kolları Başkanı Nezahat Aydın da eşlik etti.

Partisine yeni üye olan kadınlarla sohbet eden Kılıçdaroğlu, "Ayrılığın gayrılığın olmadığı bir ülkeyi hep birlikte kuracağız. Sizden tek isteğim çalınmadık kapı bırakmayın. Örgütlenin. İktidara geldiğimizde uygulayacağımız Aile Destekleri Sigortası projemizi anlatın. Elektriği kesilen haneleri tek tek ziyaret ederek, bu ailelerle dayanışın." ifadelerini kullandı.

CHP Kadın Kolları Genel Başkanı Aylin Nazlıaka da 100 bin yeni kadın üye hedeflerine ulaşmak için örgütlenme çalışmalarının sürdüğünü, kapı kapı dolaşıp Aile Destekleri Sigortası'nı anlattıklarını ve elektriği kesilen hanelerle dayanışma içerisinde olduklarını söyledi.