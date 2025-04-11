CHP Genel Başkanı Özgür Özel açıkladı: Ekrem İmamoğlu aday olmazsa ne olur? - Son Dakika
Üye Girişi
Politika

CHP Genel Başkanı Özgür Özel açıkladı: Ekrem İmamoğlu aday olmazsa ne olur?

Geniş Video İzle

CHP Genel Başkanı Özgür Özel katıldığı canlı yayında ''Ekrem İmamoğlu aday olmazsa ne olur? '' ilişkin çok çarpıcı açıklamalarda bulundu. ''Aday isminin kim olduğunun önemi yok'' diyen Özel, Bu bağlamda da ilk kez söyleyeyim. En yüksek oyu kim alacaksa, Ekrem Bey içeride ise o aday olur'' ifadelerini kullandı.

11.04.2025 12:08  Güncelleme: 12:38
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Yolsuzluk soruşturması kapsamında tutuklu bulunan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu hakim karşısına çıkmadan önce CHP Genel Başkanı Özgür Özel sabah katıldığı canlı yayında açıklamalarda bulundu.

EKREM İMAMOĞLU ADAY OLMAZSA NE OLUR?

"Ekrem İmamoğlu aday olmazsa ne olur? " sorusunu cevaplayan Özel, "Aday isminin kim olduğunun önemi yok" ifadelerini kullanarak dikkat çeken ifadelere imza attı.

Kampanyayı kendisinin, parti örgütünün ve diğer belediye başkanlarının yürüteceğini belirten Özgür Özel şu ifadeleri kullandı:

"İmamoğlu içeride veya dışarıda ama siyasi yasak geldi, adaylığa başvuracağı gün örnek, diploması hala geri verilmedi. Ben çok inanıyorum o diploma iptalini geri aldıracağımıza ama yapmadılar ya da siyasi yasak getirdiler, aday olamıyor. İmamoğlu dışarıda mı? Dışarıdaysa otobüsün üstünde ama birlikte ama ayrı şehirlerde kampanyayı bir şehirde o yapar, bir şehirde ben yaparım, bir şehirde Mansur Yavaş yapar, bir şehirde milletvekillerimiz yapar. Bir yerde otobüsün üstüne Ali Mahir Başarır çıkar, bir yerde Murat Emir çıkar. Bir yerde partinin genel başkan yardımcıları Ha bir tane kağıt üzerinde resmi adayımız olur ama kampanyayı hep beraber yaparız. Ekrem Bey de otobüse çıkar."

"EKREM BEY TELEVİZYONDAN İZLER"

"Ekrem Bey hem cezaevinde hem yasaklı. Ekrem Bey televizyondan izler, notlarını alır, istişare içinde oluruz. 81 ilde dünyanın en büyük kampanyasını yaparız. Zaten o seçim şuna döner. Ekrem İmamoğlu'nun hapiste mi kalsın, özgür mü olsun? Referanduma dönüştürürsünüz. Türkiye'de otokrasi mi olsun, demokrasi mi olsun? Adayın isminin kim olduğunun önemi yok."

"EN YÜKSEK OYU KİM ALACAKSA..."

"Bu bağlamda da ilk kez söyleyeyim. En yüksek oyu kim alacaksa, Ekrem Bey içeride ise o aday olur ama o adaylık,milletin adayı Ekrem İmamoğlu'nun yerine, bu süreçte ona siyasi yasağını kaldırmak, hapisten çıkarmak, onun yeniden seçilebilir hale gelmesini sağlamak üzere yapılmış bir adaylık. Ha o aday olan arkadaşımız kimse Ekrem Bey geldikten sonra o arkadaşımız da başka bir göreve gelir. Ekrem Bey de yürütme görevi, başbakanlıksa başbakanlığa gelir. Cumhurbaşkanı ise cumhurbaşkanlığına."

CHP Genel Başkanı Özgür Özel açıkladı: Ekrem İmamoğlu aday olmazsa ne olur?
Hesap Aç, 1.000 TL Kazan. BYBIT TR’ye Şimdi Üye Ol. Reklam Reklamdır

Ekrem İmamoğlu, Özgür Özel, Politika, 3-sayfa, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Politika CHP Genel Başkanı Özgür Özel açıkladı: Ekrem İmamoğlu aday olmazsa ne olur? - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (12)

  • Yenal Kucuk:
    aday isminin kim olduğunun önemi yok. adayımız TERLİK 35 2 Yanıtla
  • murat özdemir:
    Ne olur biliyormusunuz, chp yi parasıyla satın alabileceğini zanneden bu zerzavatın parası hiç olmuş olur, başkada bi sk olmaz... 34 1 Yanıtla
  • yamacziya:
    nah gelir rüyada bile göstermez Rabbim inşallah 17 9 Yanıtla
  • Szka788304:
    delil lı ispatlı tutuklu olsada mı? sizinle bizim aramızdaki fark bir kişi tutuklanırsa aklansın deriz kimse arkasında durmaz sokağa çıkmaz hala daha seçimi ekrem üzerinden oylama diyor böyle suçlu aklanacak ise bu ülkede tutuklu bulunan insanları salın yiyip içtiginiz bu milletin parası konserlerde heba ettiğiniz bu milletin alın Teri Türkiye kamu kurum kuruluşları ve yargıyı güvensiz hale getirdiniz kimse babamızın oğlu değil ekrem çaldı ise bedelini ödeyecek devlet memuru maaşı ile verilen kira ücretleri alınan yalılar verilen ihale yolsuzlukları sen savunma yapmak istiyor isen gider davaya müdahil olur incelerdin eko servet içinde yüzsün demezdin hak hukuk adalet böyle mi savunuluyor bu ülkede kimse siyasi tutuklanamaz ispat ister delil ister 19 4 Yanıtla
  • Mstzkmc :
    Demekki seçmenlerini nasıl bir konumda görüyorsa biz ne yaparsak yapalım oy alırız kafası bu. İşin komik yanı doğru :)) 16 3 Yanıtla
  • Selennur Adıgüzel:
    Ya terlik ya kedi yaa nasıl bir zihniyet kim olduğunun önemi yok.Bu kadar mi CHP seçmeni basiretsiz, asıl organik CHP'liler var.Saygi yok madem demokrasi diyerek fikir alın..Parti adına gerçekten utanç verici.... 9 3 Yanıtla
  • Hakan1421:
    hırsız dan aday olur da hırsız dan cumhur başkanı olmaz 5 2 Yanıtla
  • Akın Tosunoğlu:
    ne adayı o silivri cumhurbaşkanı cezaevindekileride dolandırır bu adam 2 0 Yanıtla
  • metin Celik:
    Hic dert degil, ATATÜRKÜN kurdugu partiyi ne hale güsürdünüz,yaziklar olsun. 1 0 Yanıtla
  • Salih Ygt:
    son cümleye takıldım... ilginç valla... 1 0 Yanıtla
    • Tüm yorumlar için tıklayınız
    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Jack Dorsey’den Signal’e Bitcoin çağrısı Jack Dorsey'den Signal'e Bitcoin çağrısı
Ünlü banka yıl sonu dolar tahminini değiştirdi Ünlü banka yıl sonu dolar tahminini değiştirdi
Türk kulübünün başkanı gözaltına alındı Türk kulübünün başkanı gözaltına alındı
Çin, ABD’nin gümrük vergilerine karşı Hollywood filmlerine kısıtlama getiriyor Çin, ABD'nin gümrük vergilerine karşı Hollywood filmlerine kısıtlama getiriyor
Çatalca Müftüsü’nden bir skandal açıklama daha: Geberdi kelimesi kanunen suç değil Çatalca Müftüsü'nden bir skandal açıklama daha: Geberdi kelimesi kanunen suç değil
Polislerden kuryeye: Kafam bozuk zaten, senin kafana sıkarım Polislerden kuryeye: Kafam bozuk zaten, senin kafana sıkarım
Eski Zorlu Holding CEO’su Cem Köksal için 5 yıl 3 aya kadar hapis talebi Eski Zorlu Holding CEO'su Cem Köksal için 5 yıl 3 aya kadar hapis talebi
Galatasaray’dan Sacha Boey bombası Galatasaray'dan Sacha Boey bombası
Adliyeye destek için gelen Onur Tuna yaşadığı acıyı ilk kez anlattı Adliyeye destek için gelen Onur Tuna yaşadığı acıyı ilk kez anlattı
ABD borsalarında ilginç tablo Beklenen olmadı ABD borsalarında ilginç tablo! Beklenen olmadı
Trump’tan “güzel saçları“ için ilginç karar Trump'tan "güzel saçları" için ilginç karar

12:24 İstanbul İkitelli’de kimya deposunda yangın Patlama sesleri duyuluyor İstanbul İkitelli'de kimya deposunda yangın! Patlama sesleri duyuluyor
11:06 Vergi savaşı kızışıyor Çin’den çok sert bir hamle daha Vergi savaşı kızışıyor! Çin'den çok sert bir hamle daha
10:31 İmamoğlu Silivri’de hakim karşısına çıktı İşte ilk savunması İmamoğlu Silivri'de hakim karşısına çıktı! İşte ilk savunması
10:28 Son seçimi bilen şirketten siyaset kulislerini hareketlendirecek anket Fark 6 puan oldu Son seçimi bilen şirketten siyaset kulislerini hareketlendirecek anket! Fark 6 puan oldu
09:26 Özel çocuk oyun alanına alınmadı, öğretmeni çıldırdı Uzaktan izlediği anlar yürek burktu Özel çocuk oyun alanına alınmadı, öğretmeni çıldırdı! Uzaktan izlediği anlar yürek burktu
17:54 24 gün sonra yeni liste Bakanlık tek tek ifşa etti, bu markalardan uzak durun 24 gün sonra yeni liste! Bakanlık tek tek ifşa etti, bu markalardan uzak durun
17:54 TFF’den Güney Güvenç’e ödül TFF'den Güney Güvenç'e ödül
17:35 Özel harekat polisi beylik tabancasıyla intihar etti Özel harekat polisi beylik tabancasıyla intihar etti
17:24 Galatasaray’da 3 yıldız, Samsunspor kadrosundan çıkarıldı Galatasaray'da 3 yıldız, Samsunspor kadrosundan çıkarıldı
17:22 Cumhurbaşkanı Erdoğan’la görüşen DEM Parti’den yazılı açıklama Cumhurbaşkanı Erdoğan'la görüşen DEM Parti'den yazılı açıklama
17:20 “Küfür“ kavgası dehşetle bitti, 14 yaşındaki çocuk akranını bıçakladı "Küfür" kavgası dehşetle bitti, 14 yaşındaki çocuk akranını bıçakladı
17:14 Bülent Şakrak, Yeni Aşkı Ayakkabı Tasarımcısı Duygu Arabacıoğlu ile Gündemde Bülent Şakrak, Yeni Aşkı Ayakkabı Tasarımcısı Duygu Arabacıoğlu ile Gündemde
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 11.04.2025 13:08:48. #7.12#
SON DAKİKA: CHP Genel Başkanı Özgür Özel açıkladı: Ekrem İmamoğlu aday olmazsa ne olur? - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement